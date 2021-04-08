8 апреля 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Выиграл жизнь. Ребенок-смайлик из Барнаула получил укол Zolgensma

Малыш-смайлик Сережа Сергеев из Барнаула получил долгожданный укол самого дорогого в мире лекарства от СМА. Об этом в соцсетях сообщили родители ребенка.

Лекарства, таблетки, шприц.
Лекарства, таблетки, шприц.

Ранее altapress.ru писал, что Сережа выиграл возможность жить в лотерее от компании-производителя Novartis — укол лекарства Zolgensma, который лечит спинальную мышечную атрофию на генном уровне.

Процедуру уже провели и, судя по видео в Instagram, маленький пациент чувствует себя хорошо.

Родные не перестают благодарить всех, кто помогал в борьбе за жизнь Сережи. На страницах соцсетей они призывают оказывать помощь другим детям с СМА, сбор на лечение которые еще не закрыт.

С апреля 2020 по 10 января 2021 Сергеевым удалось собрать чуть более 17 млн рублей, а потом стало известно о выигрыше в лотерее Novartis. Собранные деньги семья решила распределить между подопечными разных фондов, которые помогали маленькому барнаульцу.

Например, они перевели 5,3 млн рублей трехлетней Марусе Яценко, которая также борется с СМА.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость