Выиграл жизнь. Ребенок-смайлик из Барнаула получил укол Zolgensma

Малыш-смайлик Сережа Сергеев из Барнаула получил долгожданный укол самого дорогого в мире лекарства от СМА. Об этом в соцсетях сообщили родители ребенка.

Ранее altapress.ru писал, что Сережа выиграл возможность жить в лотерее от компании-производителя Novartis — укол лекарства Zolgensma, который лечит спинальную мышечную атрофию на генном уровне.

Процедуру уже провели и, судя по видео в Instagram, маленький пациент чувствует себя хорошо.

Родные не перестают благодарить всех, кто помогал в борьбе за жизнь Сережи. На страницах соцсетей они призывают оказывать помощь другим детям с СМА, сбор на лечение которые еще не закрыт.

С апреля 2020 по 10 января 2021 Сергеевым удалось собрать чуть более 17 млн рублей, а потом стало известно о выигрыше в лотерее Novartis. Собранные деньги семья решила распределить между подопечными разных фондов, которые помогали маленькому барнаульцу.

Например, они перевели 5,3 млн рублей трехлетней Марусе Яценко, которая также борется с СМА.