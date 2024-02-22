22 февраля
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Жизнь

Вика Цыганова высказалась о Собчак после голой вечеринки

Певица Вика Цыганова посоветовала Ксении Собчак пройти по пути «очень богатой еврейской блудницы» Иды Рубинштейн, пишет mk.ru.

Ксения Собчак в Республике Алтай
Ксения Собчак в Республике Алтай
Соцсети Ксении Собчак

По словам Цыгановой, последняя сначала пропагандировала свою бисексуальность и подрывала все устои общества, а на склоне лет приняла христианство, работала в госпиталях, указывает Газета.Ru.

И задалась вопросом — "Последует ли ее примеру Ксения Собчак, мы не знаем".

Цыганова уверена, что Собчас сейчас "притопили". Также Цыганова не уверена, где "всплывет тушка Собчак".

Она заявила, что не стоит верить покаяниям Филиппа Киркорова, Лолиты и других гостей скандальной вечеринки Насти Ивлеевой.

Ранее Собчак впервые вышла на публику после «голой» вечеринки. Она пришла на премьеру фильма «Воздух» в кинотеатре «Октябрь».

Также сообщалось,что Ксения Собчак потеряла 15 млн рублей из-за "голой" вечеринки. Это произошло из-за отмены намеченных рабочих планов.

Вечеринка

Скандал начался с "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Она устроила 20 декабря прошлого года вечеринку в клубе Mutabor, главной особенностью которой был «почти голый» дресс-код. В клуб она позвала главных звезд российского шоу-бизнеса, а на следующий день билеты могли купить уже все желающие.

На первой части вечеринки присутствовали Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие известные лица. В VIP-комнате также можно заметили Джигана, Ксению Собчак, Глюкозу и других.

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