Выкинула и убежала: в Барнауле мать с двумя детьми цинично бросила котят, которых растерзали собаки

В поселке Власиха на камеру видеонаблюдения зафиксировали странное происшествие — женщина с двумя детьми буквально выбросила на произвол судьбы кошку с котятами. Видео опубликовали в Инцидент Барнаул .

На нем видно, как женщина достает из коляски с ребенком пакет, из которого вытряхивает животных. Котята убежали по дороге сразу, а кошка замешкалась и остановилась.

Тогда старший ребенок, замахнувшись сумкой, шуганула ее от себя. После этого странная семья трусцой ретировалась с места происшествия.

Барнаулец, который выложил видео, отметил, что котята не выжили — их разодрали бродячие псы.

Произошедшее на видеозаписи возмутило жителей Барнаула — матери от них досталось немало нелестных слов. Некоторые напомнили, что проще стерилизовать животных, чем потом подобным способом от них избавляться.

Другие отметили, что женщина подает дурной пример жестокости своим детям: «От осинки не родятся апельсинки», «Деградация полная», «Так потом и появляются стаи диких зверушек и дети-садисты», — написали комментаторы.