Людей, увлеченных своим делом, немало. Но настоящие счастливчики — те, для кого любимое дело совпадает с работой. Директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Абайский» Виктор Авангардович Челах из их числа.

Сейчас возглавляемый Виктором Челахом СПК «Абайский» является многоотраслевым сельскохозяйственным предприятием с характерными для Усть-Коксинского района Республики Алтай видами животноводства: пантовое и племенное мараловодство, молочное и мясное скотоводство, табунное коневодство, мясошерстное овцеводство. Поголовье сельскохозяйственных животных составляет 794 голов крупного рогатого скота, в том числе 427 коров молочного направления, 1888 овец, 145 лошадей, 4940 маралов.

Но карьера руководителя крупного предприятия началась с самых азов. В 1995 году, за 20 лет до того, как встать у руля одного из старейших и крупных мараловодческих хозяйств, Виктор Челах пришел в него молодым ветврачом.

В 2010 году он систематизировал свой опыт, и, защитив диссертацию по мараловодству, стал кандидатом сельскохозяйственных наук. Виктор Челах продолжил научную работу, обогащая ее результатами ведение хозяйства. В середине октября в селе Усть-Кокса впервые в Республике Алтай отпраздновали День мараловода: мероприятие прошло в формате научно-практической конференции.

Сейчас Виктор Челах старается развивать хозяйство, модернизировать его, улучшать условия труда его работников — более 200 человек.

В конце сентября в «Абайском» состоялось долгожданное событие — открылась молочная товарная ферма на 200 голов крупного рогатого скота. На строительство фермы и приобретение оборудования были потрачены собственные средства, использована государственная поддержка. В кратчайшие сроки предприятию удалось ввести в эксплуатацию современный животноводческий объект. Теперь в планах хозяйства — приобретение высокопродуктивного молодняка молочного направления.

Виктор Челах,

директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Абайский»

В настоящее время в кооперативе работают три фермы и четыре маральника. Только за последние три года благодаря преференциям со стороны государства и льготному кредитованию нам удалось построить зерносклад, пантоварочный комплекс, убойный цех, а также обновить парк техники. Для строительства убойного цеха, приобретение оборудования для цеха мясопереработки пригодились кредиты Россельхозбанка. А в последние годы нам, как надежным заемщикам, выдают в этом банке льготные кредиты на сезонные работы и заготовку кормов, семян, удобрения, запчастей, дизтоплива, корма. Ведь в сельском хозяйстве доход получают один раз в год — осенью, а корма для животных нужны каждый день.

Продуктивность молочного скотоводства за прошлый год составила 3621 кг на одну корову. Основным направлением кооператива является животноводство, тем не менее, большое внимание уделяется переработке продукции собственного производства. Налажено производство хлебобулочных изделий, имеется цех по забою скота. Из молока собственного производства изготавливается восемь наименований молочнокислой продукции.

Сегодня мы производим молоко, йогурт, кефир, сметану, мясную продукцию и поставляем во все социальные объекты района — школы, больницы, детские сады. Главное, мы уверены в чистоте и качестве своей продукции, чем мы очень гордимся, — говорит Виктор Челах. — Наше предприятие градообразующее, и на нас лежит большая ответственность за нашу малую родину.

Много времени и сил вкладывает Виктор Аванградович в подрастающее поколение. В качестве совета начинающим мараловодам рекомендует «сначала просто поработать на маральнике, понять для себя, твое ли это дело, но, главное, нужно любить и понимать этих благородных животных».