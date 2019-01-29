Виктор Четошников призвал голосовать за благоустройство парка «Юбилейный» в Барнауле

Руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края Виктор Четошников предложил барнаульцам определить судьбу парка «Юбилейный»: проголосовать за его благоустройство в 2019 году.

Свой призыв главный архитектор Алтайского края разместил в рамках ответа на вопрос Ирины Козловой, которая поинтересовалась судьбой «Юбилейного». «Безусловно, хотелось бы получить опровержение упорных слухов о его возможной застройке», — задала она вопрос в ходе онлайн конференции, которая состоялась на официальном сайте Алтайского края 29 января.

Виктор Четошников отметил, что «Юбилейный» отнесен к территориальным зонам городских парков, садов, скверов (Р.1), спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (СЦ). По проекту генплана, который еще рассматривают, это зона озелененных территорий общего пользования.

Виктор Четошников,

руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края: