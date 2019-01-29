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29 января
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Жизнь
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Виктор Четошников призвал голосовать за благоустройство парка «Юбилейный» в Барнауле

Руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края Виктор Четошников предложил барнаульцам определить судьбу парка «Юбилейный»: проголосовать за его благоустройство в 2019 году.

Мусор в парке "Юбилейный"
Мусор в парке "Юбилейный"
Екатерина Ганштейн

Свой призыв главный архитектор Алтайского края разместил в рамках ответа на вопрос Ирины Козловой, которая поинтересовалась судьбой «Юбилейного». «Безусловно, хотелось бы получить опровержение упорных слухов о его возможной застройке», — задала она вопрос в ходе онлайн конференции, которая состоялась на официальном сайте Алтайского края 29 января.

Виктор Четошников отметил, что «Юбилейный» отнесен к территориальным зонам городских парков, садов, скверов (Р.1), спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (СЦ). По проекту генплана, который еще рассматривают, это зона озелененных территорий общего пользования.

Виктор Четошников,
руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края:

Опровержение слухов о его возможной застройке Вы найдете на официальном сайте администрации города (страница главная, вкладка «Голосование за общественные территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»). Парк «Юбилейный» включен в перечень общественных пространств, благоустройство которых, по мнению горожан, должно быть произведено в первую очередь. Заходите на сайт, голосуйте, определяйте судьбу парка.

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