Виктор Четошников призвал голосовать за благоустройство парка «Юбилейный» в Барнауле

Свой призыв главный архитектор Алтайского края разместил в рамках ответа на вопрос Ирины Козловой, которая поинтересовалась судьбой «Юбилейного». «Безусловно, хотелось бы получить опровержение упорных слухов о его возможной застройке», — задала она вопрос в ходе онлайн конференции, которая состоялась на официальном сайте Алтайского края 29 января.
Виктор Четошников отметил, что «Юбилейный» отнесен к территориальным зонам городских парков, садов, скверов (Р.1), спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (СЦ). По проекту генплана, который еще рассматривают, это зона озелененных территорий общего пользования.
Виктор Четошников,
руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края:
Опровержение слухов о его возможной застройке Вы найдете на официальном сайте администрации города (страница главная, вкладка «Голосование за общественные территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»). Парк «Юбилейный» включен в перечень общественных пространств, благоустройство которых, по мнению горожан, должно быть произведено в первую очередь. Заходите на сайт, голосуйте, определяйте судьбу парка.