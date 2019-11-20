Виктор Томенко из Москвы контролирует устранение крупной аварии в Барнауле

Губернатор Алтайского края написал в Instagram, что находится в Москве, но в курсе ЧП на тепломагистрали в Барнауле и контролирует обстановку. Вечером глава региона вернется в Барнаул.

Виктор Томенко опубликовал скриншот, на котором в WhatsApp о ситуации ему докладывает и.о. главы Барнаула Вячеслав Франк.

«С руководством города находимся на постоянной связи по телефону и вотсапу», — пишет губернатор.

Также он рассказал, что 19 ноября участвовал в заседании рабочей группы по подготовке Госсовета по аграрной политике, которое в конце декабря проведет президент Владимир Путин. Потом принял участие в заседании консультативной комиссии, а на 20 ноября у него запланировано еще несколько рабочих встреч.

«Вечером вылетаю в Барнаул», — добавил Виктор Томенко.

По последним данным мэрии, поврежденный участок трубы вырезали, предстоит заменить 4,6 м трубопровода. Работы планируется завершить к 18:00, затем начнется заполнение систем и восстановление подачи тепла, на это потребуется еще около 2−3 часов.