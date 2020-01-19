Виктор Томенко лично проверил, как выглядит Барнаул после снежного урагана

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко лично объехал Барнаул, чтобы посмотреть, как в городе проводится уборка снега после двух дней непогоды.

До этого глава региона провел внеплановое совещание со службами Барнаула, ответственными за уборку снега.

Как сообщает Катунь 24, говоря о том, как очищать краевую столицу, Томенко отметил: «В городе должен действовать норматив по уборке снега, в том числе и для экстремальных случаев. Горожане должны понимать, в какие сроки улицы и дворы будут приведены в порядок».

Вместе с исполняющим обязанности главы города Вячеславом Франком губернатор устроил объезд Барнаула.

«Сегодня надо поменять карту уборки снега, обновить парк муниципальной техники, заключить в более жёстком формате договора на использование коммерческой спецтехники», — подчеркнул региональный руководитель.

Напомним, что снежная буря обрушилась на Алтайский край 17 января. Накануне днем погода изменилась, но в ночь на 19 января в регионе вновь пошел снег и усилился ветер.