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Жизнь

Виктор Томенко лично проверил, как выглядит Барнаул после снежного урагана

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко лично объехал Барнаул, чтобы посмотреть, как в городе проводится уборка снега после двух дней непогоды.

ЖКХ. Уборка снега. Благоустройство.
ЖКХ. Уборка снега. Благоустройство.
Анна Зайкова.

До этого глава региона провел внеплановое совещание со службами Барнаула, ответственными за уборку снега.

Как сообщает Катунь 24, говоря о том, как очищать краевую столицу, Томенко отметил: «В городе должен действовать норматив по уборке снега, в том числе и для экстремальных случаев. Горожане должны понимать, в какие сроки улицы и дворы будут приведены в порядок».

Вместе с исполняющим обязанности главы города Вячеславом Франком губернатор устроил объезд Барнаула.

«Сегодня надо поменять карту уборки снега, обновить парк муниципальной техники, заключить в более жёстком формате договора на использование коммерческой спецтехники», — подчеркнул региональный руководитель.

Напомним, что снежная буря обрушилась на Алтайский край 17 января. Накануне днем погода изменилась, но в ночь на 19 января в регионе вновь пошел снег и усилился ветер.

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