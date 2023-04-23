Виктор Томенко объявил дорожную революцию в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о «дорожной революции», комментируя планы дорожных работ, предстоящих в этом году. Это заявление он сделал в ходе визита в Бийск, где проконтролировал ход работ по ремонту моста.

«Мост в Бийске — это только часть масштабных работ, которые предстоят на дорогах края. С учетом того, что уже сделали в прошлом году, можно назвать то, что происходит сейчас, настоящей дорожной революцией. За прошлый год на дорожное хозяйство Алтайского края из бюджетов всех уровней было направлено порядка 23 млрд рублей, это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. В 2023 году планируется построить, отремонтировать, реконструировать и привести в нормативное состояние более 600 км дорог», — подчеркнул Томенко.

Глава города Виктор Щигрев рассказал, как решается проблема с объездом моста, чтобы жители города и туристы, которые движутся в сторону популярных мест отдыха, не стояли в пробках.