Виктор Томенко осмотрел социальные объекты в Мамонтовском районе

Виктор Томенко осмотрел недавно отремонтированную школу в селе Островном Мамонтовского района. На ремонт школы и приобретение нового оборудования было направлено 47 млн рублей.

«Как будто вторая жизнь началась. Вообще за эту пятилетку мы хорошо поработали, почти 450 школ отремонтировали. Отлично федеральный проект по модернизации нам помогает. Почти 7,5 млрд на это мы потратили», - отметил Томенко.

Также губернатор пообщался с молодым педагогом Татьяной Самусенко, которая вернулась после учебы в родной район и получила выплаты 300 тысяч по краевой программе.

Виктор Томенко осмотрел детскую площадку, которая была построена в селе Островном по программе «Комфортная городская среда». Он рассказал, что за последние годы таких объектов по краю было сделано около 1,3 тыс.

«Больше деньги выделяет государство на такие цели – это и парки, и скверы, и набережные. Почти 4 млрд на эти цели были выделено. Так что и до маленьких населенных пунктов она добралась», - подчеркнул Томенко.

Также глава региона побывал в спортивной школе села Мамонтово и спортивном комплексе с бассейном, теннисным кортом и тренажерным залом, построенном на средства частного инвестора Алексея Яковенко.

«Это отличный пример, когда частный бизнес и муниципальные власти объединяются и для людей что-то делают», - поблагодарил губернатор бизнесмена. Также он отметил, что муниципальной ДЮСШ необходим ремонт.

В завершение визита глава региона посетил обособленное подразделения компании «Орбита», где ведутся полевые работы.