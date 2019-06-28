Виктор Томенко отказался вдвое повышать плату за капремонт

Из федерального бюджета Алтайский край получает на капремонт 52,6% средств. Для выполнения обязательств в рамках региональной программы капремонта необходимо вдвое увеличить финансирование, передает слова губернатора пресс-служба краевого правительства.

Для этого существует два варианта: либо повысить размер взноса за капитальный ремонт в два раза, что не представляется возможным, либо увеличить софинансирование из бюджета края, но это необходимо согласовать с федеральным центром, в частности Минфином России.