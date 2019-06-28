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Жизнь

Виктор Томенко отказался вдвое повышать плату за капремонт

Чтобы выполнить намеченную минстроем программу капремонта до 2043 года, Алтайскому краю нужно 82 млрд рублей. С нынешними темпами сбора к указанной дате не наберется даже половины, заявил губернатор края Виктор Томенко на заседании совета при полномочном представителе президента в СФО.

Капремонт домов в Заринске.
Капремонт домов в Заринске.
altairegion22.ru

Из федерального бюджета Алтайский край получает на капремонт 52,6% средств. Для выполнения обязательств в рамках региональной программы капремонта необходимо вдвое увеличить финансирование, передает слова губернатора пресс-служба краевого правительства.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Для этого существует два варианта: либо повысить размер взноса за капитальный ремонт в два раза, что не представляется возможным, либо увеличить софинансирование из бюджета края, но это необходимо согласовать с федеральным центром, в частности Минфином России.

Он предложил перенести сроки проведения капитального ремонта, если уровень платежной дисциплины лома составляет менее 65%.

«И предусмотреть освобождение регионального оператора от уплаты государственной пошлины при подаче иска в суд», — подчеркнул Виктор Томенко.

На 2019 год в Алтайском крае запланирован капремонт более 330 домов на сумму 1,2 миллиарда рублей. Из них, по данным на 28 июня, отремонтировано 79 домов.

Размер взноса составляет 5,97 рубля за кв. м, что ниже среднего по России уровня на 11,7%

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