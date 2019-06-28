Виктор Томенко отказался вдвое повышать плату за капремонт

Из федерального бюджета Алтайский край получает на капремонт 52,6% средств. Для выполнения обязательств в рамках региональной программы капремонта необходимо вдвое увеличить финансирование, передает слова губернатора пресс-служба краевого правительства.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Для этого существует два варианта: либо повысить размер взноса за капитальный ремонт в два раза, что не представляется возможным, либо увеличить софинансирование из бюджета края, но это необходимо согласовать с федеральным центром, в частности Минфином России.
Он предложил перенести сроки проведения капитального ремонта, если уровень платежной дисциплины лома составляет менее 65%.
«И предусмотреть освобождение регионального оператора от уплаты государственной пошлины при подаче иска в суд», — подчеркнул Виктор Томенко.
На 2019 год в Алтайском крае запланирован капремонт более 330 домов на сумму 1,2 миллиарда рублей. Из них, по данным на 28 июня, отремонтировано 79 домов.
Размер взноса составляет 5,97 рубля за кв. м, что ниже среднего по России уровня на 11,7%