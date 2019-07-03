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3 июля 24°C

Виктор Томенко оградит граждан от опасного контента

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал кодекс добросовестных практик в интернете, сообщает краевое министерство цифрового развития. Этот документ призван снизить риски, связанные с вмешательством в личную жизнь граждан.

Интернет.
Интернет.
открытые источники (CC0)

Кодекс должен просветить всех желающих об угрозах вмешательства в частную жизнь. Все подписавшие его должны содействовать созданию безопасного информационного пространства и формированию культуры безопасного поведения в сети.

В введению к кодексу сказано, что современные информационные технологии могут нести реальные угрозы нарушения фундаментальных прав и свобод гражданина, безопасности общества и государства.

Какие цели у кодекса этики в интернете?

  • Сформировать условия для взаимодействия граждан, государства, общества и бизнеса,
  • Снизить риски, связанные с неосведомленностью об угрозах вмешательства в частную жизнь, о требованиях закона, рекомендациях и стандартах по защите прав и свобод гражданина,
  • Выявить, снизить и предупредить риски, связанные с опасным контентом, а также относительно к действиям лиц, использующих интернет в противоправных целях,
  • Установить баланс интересов граждан, государства, общества и бизнеса в вопросах надлежащего поведения в интернете,
  • Привлечь органы государственной власти, организации к проблемам защиты персональных данных в сети.

Документ Роскомнадзор разработал в 2016 году. Среди подписавших его 4 тысячи органов власти и организаций по всей стране. От Алтайского края это Алтайский краевой информационно-аналитический центр, АлтГТУ, АГАУ, минобрнауки, управление по внешним связям, туризму и курортному делу, а также министерство цифрового развития.

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