Виктор Томенко оградит граждан от опасного контента

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал кодекс добросовестных практик в интернете, сообщает краевое министерство цифрового развития. Этот документ призван снизить риски, связанные с вмешательством в личную жизнь граждан.

Кодекс должен просветить всех желающих об угрозах вмешательства в частную жизнь. Все подписавшие его должны содействовать созданию безопасного информационного пространства и формированию культуры безопасного поведения в сети.

В введению к кодексу сказано, что современные информационные технологии могут нести реальные угрозы нарушения фундаментальных прав и свобод гражданина, безопасности общества и государства.

Какие цели у кодекса этики в интернете?

Сформировать условия для взаимодействия граждан , государства , общества и бизнеса,

государства общества и бизнеса, Снизить риски , связанные с неосведомленностью об угрозах вмешательства в частную жизнь , о требованиях закона , рекомендациях и стандартах по защите прав и свобод гражданина,

связанные с неосведомленностью об угрозах вмешательства в частную жизнь о требованиях закона рекомендациях и стандартах по защите прав и свобод гражданина, Выявить , снизить и предупредить риски , связанные с опасным контентом , а также относительно к действиям лиц , использующих интернет в противоправных целях,

снизить и предупредить риски связанные с опасным контентом а также относительно к действиям лиц использующих интернет в противоправных целях, Установить баланс интересов граждан , государства , общества и бизнеса в вопросах надлежащего поведения в интернете,

государства общества и бизнеса в вопросах надлежащего поведения в интернете, Привлечь органы государственной власти , организации к проблемам защиты персональных данных в сети.

Документ Роскомнадзор разработал в 2016 году. Среди подписавших его 4 тысячи органов власти и организаций по всей стране. От Алтайского края это Алтайский краевой информационно-аналитический центр, АлтГТУ, АГАУ, минобрнауки, управление по внешним связям, туризму и курортному делу, а также министерство цифрового развития.