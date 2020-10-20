Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 октября 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Виктор Томенко подровнял бороду и подстригся в VIP-зоне барнаульского барбершопа

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко привел себя в порядок — подровнял бороду и сделал стрижку. Фотографиями VIP-клиента поделился барбершоп «Премьер лига», что находится на пр. Ленина недалеко от места работы главы региона.

Заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
altairegion22.ru.

«Один из наших частых гостей Томенко Виктор Петрович уже опробовал на себе все преимущества VIP-зоны», — подписали в барбершопе фото с губернатором.

В барбершопе для удобства и безопасности клиентов открыли дополнительный зал индивидуального обслуживания, где и стригся Виктор Томенко.

Как стало известно altapress.ru, во время визита важных гостей в салоне появляется охрана. Сам губернатор часто оставляет парикмахерам чаевые.

В комментариях под постом обновленный образ Томенко первым положительно оценил министр спорта края Алексей Перфильев.

Отметим, что цены на мужскую стрижку в барбершопе начинаются от 1200 рублей, а оформление бороды — от 600 рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость