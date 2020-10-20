Виктор Томенко подровнял бороду и подстригся в VIP-зоне барнаульского барбершопа

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко привел себя в порядок — подровнял бороду и сделал стрижку. Фотографиями VIP-клиента поделился барбершоп «Премьер лига», что находится на пр. Ленина недалеко от места работы главы региона.

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«Один из наших частых гостей Томенко Виктор Петрович уже опробовал на себе все преимущества VIP-зоны», — подписали в барбершопе фото с губернатором.

В барбершопе для удобства и безопасности клиентов открыли дополнительный зал индивидуального обслуживания, где и стригся Виктор Томенко.

Как стало известно altapress.ru, во время визита важных гостей в салоне появляется охрана. Сам губернатор часто оставляет парикмахерам чаевые.

В комментариях под постом обновленный образ Томенко первым положительно оценил министр спорта края Алексей Перфильев.

Отметим, что цены на мужскую стрижку в барбершопе начинаются от 1200 рублей, а оформление бороды — от 600 рублей.