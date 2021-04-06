Виктор Томенко поручил профильным министерствам решить «дорожный» вопрос в селах Алтайского края

В сельской местности «дорожный» вопрос стоит ребром. Дороги в плохом состоянии, а финансирования хватает только на их очистку от снега. Важную проблему озвучил депутат Госдумы Даниил Бессарабов в ходе рабочей встрече с Виктором Томенко. О сути проблемы и итогах разговора политика с губернатором — читайте далее.

Об итогах встречи Даниил Бессарабов написал на своей страничке в Instagram. Он отметил, что в Алтайском крае многое делается для повышения качества дорог федерального и регионального значения.

«Заметны и положительные изменения в Барнауле. При этом, регулярно посещая районы своего округа и общаюсь с людьми, убеждаюсь в плохом состоянии сельских дорог. Проблему усугубляют наши суровые снежные зимы. Основная часть средств местных дорожных фондов, предусмотренная на ремонт, тратится на расчистку дорог от снега», — отметил депутат.

Трассе между Змеиногорском и Курьей. Александр Антипов в vk.com/barneos22

Даниил Бессарабов также рассказал altapress.ru о том, что проблема с дорогами остро стоит практически в каждом районе Алтайского края.

«Где бы я не был, встречался с одним и тем же „дорожным“ вопросам. В частности, этой зимой мы попали в большой буран в Змеиногорском районе. Там практически все финансирование уходит на расчистку проезжей части. Иногда денег не хватает даже на это», — рассказал он.

В частности, осенью прошлого года депутат на себе испытал всю тяжесть проблемы в Курьинском районе.

«До села Ивановка мы добирались по дороге, которая была сплошь в ямах. Не менее тяжелая ситуация в Усть-Пристаньском районе. Каждую весну дороги размывает так, что полностью нарушается транспортное сообщение. Дети не могут добраться до школы, а врачи местной ЦРБ — до своих пациентов», — подчеркнул политик.

На дорогах Атая гололёд , плохая видимость. vk.com/barneos22

Из-за плохого транспортного сообщения между селами, людям нередко приходится пользоваться услугами частных такси для того, чтобы съездить в больницу. Им это влетает в немаленькую копеечку.

Итогом встречи стали соответствующие поручения, которые Виктор Томенко дал профильным комитетам для устранения проблем с дорогами в сельской местности.