Виктор Томенко посетил завод, который выпускает уникальные гусеничные машины

Завод производит гусеничную технику для лесной, нефтегазовой промышленности, геологии, энергетики.





«Если планы будут выполняться, то в обозримом будущем объемы производства будут в два раза увеличены. С учетом того, что импортозамещение работает, спрос у наших отечественных предприятий есть, для России, для Сибири это очень важное направление», - отметил Виктор Томенко по итогам осмотра производства.





Губернатор ознакомился также с проектом строительства новых корпусов и отметил, что предприятию потребуются дополнительные кадры.





«Я не так давно был в нашем политехе, у вас работает немало выпускников. У нас школа отличная, традиции есть, надо их поддерживать. Алтайской инженерной школой мы можем гордиться», - заявил Томенко.





Глава региона добавил, что готов обсудить меры поддержки, которое может получить предприятие для дальнейшего развития.

Также губернатор отметил общие успехи промышленных предприятий края.





«Я буквально позавчера встречался с президентом в режиме видеосвязи. Мы регион агропромышленный, нас знают по нашей муке, крупе, сыру, меду. Мы регион туристический, на слуху предгорья Алтая, Яровое, Белокуриха. Но президент отдельно обратил внимание на результат нашей работы за прошлый год в сфере промышленности», - подчеркнул Томенко.