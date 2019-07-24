Виктор Томенко посмотрел новый проект «Алтай-Кокса» и поздравил сотрудников завода с Днем металлурга

19 июля завод «Алтай-кокс» посетил губернатор Виктор Томенко. Он посмотрел новый инвестиционный проект, которые реализуется на предприятии — внедрение технологии трамбования на пятой коксовой батарее. Его стоимость составляет 4 млрд рублей. Также губернатор поздравил сотрудников завода с профессиональным праздником и вручил им награды.

Технология трамбования угольной шихты предполагает, что сырье для кокса загружают в печь не засыпая сверху (традиционный гравитационный способ), а горизонтально, в виде брикета, пояснил гендиректор «Алтай-Кокса» Павел Лизогуб.

Новый метод позволяет решить несколько задач: повысить качество кокса, снизить его себестоимость и увеличить выход готового продукта за счет большего насыпного веса шихты. Предприятие сможет полностью перейти на доступные российские угли, вместо импортных.

Технология трамбования позволяет использовать более дешевые угли без потери качества готового продукта, наоборот — оно будет чрезвычайно высоким (премиальный уровень).

Новый комплекс трамбования шихты оснастят современными эффективными системами сбора и очистки дымовых выбросов и отходящих газов, потому проект важен с точки зрения экологии. Реализация инвестпроекта позволит не только увеличить объемы прибыли, но и достичь роста налоговых отчислений в бюджет.

С начала текущего года «Алтай-Кокс» начал осваивать новые рынки сбыта кокса. Налажена отгрузка продукции в Турцию, пробная партия отправлена в Индию, ведется проработка вопросов поставок коксохимической продукции в другие страны.

Виктор Томенко с интересом ознакомился с проектом и поздравил коллектив предприятия с Днем металлурга и Днем города — Заринск в этом году отметил 40-летие. В своем обращении он отметил высокую значимость предприятия и пожелал ему дальнейшего успешного развития.

Завод «Алтай-кокс» посетил губернатор Виктор Томенко. Анна Зайкова.

Губернатор вручил награды Алтайского края: медали «За заслуги в труде», Почетные грамоты Правительства Алтайского края, также ряд сотрудников предприятия поощрены Благодарностью Губернатора.