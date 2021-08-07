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Жизнь

Виктор Томенко посвятил пост в Instagram Михаилу Евдокимову

В годовщину трагической гибели «народного» губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова Виктор Томенко опубликовал о нем пост в Instagram. «Евдокимов искренне любил своих земляков, и они это чувствовали и отвечали взаимностью. В этом главный секрет любви жителей края к Михаилу Сергеевичу», — пишет глава региона.

В 2004 году. Михаил Евдокимов.
В 2004 году. Михаил Евдокимов.
Олег Богданов

«Сегодня день памяти самобытного, яркого, открытого человека — Михаила Евдокимова. Его любила вся страна. Но сердце Михаила Сергеевича всегда принадлежало малой родине. Для Алтайского края, для своего родного села он стремился сделать все, что мог. Жизнь Михаила Сергеевича трагически оборвалась, далеко не все планы осуществились. Однако память о нем живет и будет жить», — подчеркивает нынешний губернатор Алтайского края.

Глава региона также выразил сожаление, что уже второй год подряд Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта «Земляки», вдохновителем и организатором которого был Михаил Евдокимов, приходится проводить в онлайн-формате.

«Но я верю, что в Верх-Обском обязательно соберутся односельчане, друзья Михаила Сергеевича, гости, чтобы вспомнить знаменитого земляка, всеми любимого артиста и народного губернатора. Евдокимов искренне любил своих земляков, и они это чувствовали и отвечали взаимностью. В этом главный секрет любви жителей края к Михаилу Сергеевичу», — отметил Виктор Томенко.

Михаил Евдокимов.
Михаил Евдокимов.

7 августа 2005 года в результате ДТП на Чуйском тракте погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Также скончались водитель Иван Зуев и охранник губернатора Александр Устинов. Выжить удалось только Галине Евдокимовой.

По официальной версии, Mercedes Евдокимова на большой скорости (180−200 км в час) пошел на обгон Toyota Sprinter, водитель которой, Олег Щербинский, стал поворачивать влево, не видя губернаторской машины. Mercedes, уворачиваясь от помехи, по касательной зацепил ее левый бок и слетел в кювет. Пролетев в воздухе 20−25 метров, машина упала на землю и врезалась в березу — при падении машины образовалась яма глубиной в полметра. Губернатор, водитель и телохранитель скончались мгновенно.

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