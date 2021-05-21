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Жизнь

Виктор Томенко поздравил барнаульцев с присвоением городу почетного звания

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей Барнаула и всего Алтайского края с присвоением региональному центру почетного звания «Город трудовой доблести».

Конструкция "Барнаул орденоносный".
Конструкция "Барнаул орденоносный".
barnaul.org

Все ждали решения президента «с чувством твердой уверенности в том, что краевая столица достойна этого статуса», уверен губернатор.

Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны Алтайский край принял более 100 предприятий, из них 14 эвакуировали в Барнаул.

«Наши труженики направляли на фронт патроны, двигатели для танков, обмундирование. В освобожденные от врага города и районы — продовольствие, скот, семена и технику. „Город трудовой доблести“ — это наша гордость, это дань подвигу алтайского тыла!» — пишет глава региона в Instagram.

Томенко обещал, что власти будут добиваться статуса «Город трудовой доблести» и для других городов Алтайского края.

Напомним, почетное звание для российских городов Владимир Путин учредил в 2020 году.

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