Виктор Томенко поздравил женщин в Instagram

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рано утром опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором поздравил женщин с 8 марта.

«Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с праздником весны! Этот день — прекрасный повод сказать спасибо за то, что в праздники и в будни, в печали и радости вы всегда рядом. Спасибо за поддержку, понимание и заботу! Желаю вам счастья и добра! Будьте всегда молоды, красивы и любимы!», — написал Виктор Томенко.

После этого многие подписчицы поблагодарили губернатора за теплые слова, оценили, что его поздравление оказалось первым за день и отметили, что их счастье зависит и от успешной работы губернатора.

«Спасибо Виктор Петрович!) Открыла Инстаграм, первое поздравление Ваше», «Спасибо.Виктор Петрович! Ваше поздравление было первым для меня. Вам Удачи!!!», «Спасибо, Виктор Петрович, вся надежда на вас, может и на алтайской земле жизнь наладится», «Спасибо огромное за поздравления! А насколько мы будем счастливы, много зависит и от Вас… Ждем изменений в лучшую сторону на Алтае», «Да, очень неожиданно, что человек такого ранга снизошёл до подобного. Спасибо огромное за внимание и тёплые слова», — написали в комментариях подписчицы.

На сегодняшний день, на страницу губернатора Алтайского края, которая была создана в конце 2018 года, уже подписаны 21,8 тыс. человек.