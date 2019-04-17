Пожарная ситуация: Виктор Томенко пригрозил увольнением некоторым чиновникам

Двукратный рост пожаров в Алтайском крае с начала пожароопасного сезона может обернуться кадровыми решениями в правительстве региона. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 17 апреля губернатор Виктор Томенко дал понять, что недоволен действиями подчиненных по предотвращению пожаров.

Пожароопасный сезон в этом году начался на 7−10 дней раньше обычного. Особенно ситуация обострилась в минувшие выходные — 13−14 апреля. Как выяснилось, меры по предотвращению пожаров не везде провели на должном уровне.

Владимир Попрядухин,

министр природных ресурсов и экологии Алтайского края:

12 апреля было заседание КЧС, где мы мы поднимали вопрос о своевременном проведении необходимых противопожарных мероприятий. По последующим действиям, честно, ощущение такое, что наш призыв был направлен не на предотвращение, а на усиление и стимулирование неконтролируемых поджогов. Иначе чем объяснить, что буквально на следующий день количество возгораний увеличилось до 300?

В частности, вопросы есть к Рубцовскому, Первомайскому, Шелаболихинскому, Родинскому, Калманскому районам, добавил Попрядухин.

Губернатор считает, что избежать жертв удалось благодаря изменившейся погоде. В крае пошли дожди и ситуация улучшилась. Он отметил, что несмотря на то, что 12 апреля на совещании КЧС «кое-кого потыкали носом» и услышали, что «все под контролем», на следующий день число пожаров существенно возросло.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Обращаю ваше внимание на то, что в случае ваших неправильных действий, а тем более бездействия, грозит не только административная ответственность. Наша первоочередная задача — обеспечить безопасность людей. Здесь погода нам помогла, и трудно прогнозировать ситуацию с таким отношением, если бы погода была другая. Выводы на краевом уровне, будьте уверены, сделаны. Не хотелось бы, чтобы они превращались в кадровые решения.

На совещании присутствовали руководители краевых ведомств, главка МЧС, главы муниципалитетов в том числе и на видеосвязи из районов. напомним, что тему профилактики чрезвычайных ситуаций в правительстве края курирует вице-губернатор Игорь Степаненко. Ему подчиняется краевое подведомственное учреждение по ГО и ЧС ао главе с Александром Колобовым.