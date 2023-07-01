1 июля
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Жизнь

Виктор Томенко проверил ход реконструкции парка «Юбилейный»

Губернатор Виктор Томенко осмотрел ход благоустройства парка «Юбилейный» в Барнауле, пообщался в парке со спортсменами и мамами с детьми, которые часто гуляют по территории.

Виктор Томенко проверил ход реконструкции парка «Юбилейный»
Виктор Томенко проверил ход реконструкции парка «Юбилейный»
Антон Червяков

Губернатор Виктор Томенко проверил, как идет реконструкция парка. Глава региона осмотрел ход второго этапа работ и осмотрел стенды, на которых показано, как преобразится парк. В парке губернатор пообщался с мамами, которые гуляют там с колясками, со спортсменами, которые построили себе скейт-парк. Жители поблагодарили губернатора за то, что правительство поддержало проект реконструкции и выделило на него значительные средства.

За пять лет в Алтайском крае благоустроили 243 общественных территории. По мнению губернатора, практику участия жителей в обсуждении проектов нужно расширять. Кроме парка «Юбилейный» есть еще один позитивный пример — парк «Изумрудный», у которого также был общественный совет, у него активисты перенимали опыт. По мнению губернатора, без активности жителей реализовать проекты было бы невозможно.

Парк «Юбилейный» - это объект, где в обсуждении эскизного проекта активно принимают участие горожане, их представляет общественный совет парка.

Напомним, решение о реконструкции парка «Юбилейный» было принято в 2021 году по итогам голосования. На благоустройство в 2022-2023 годах предусмотрены 187, 5 млн рублей (федеральный – 96, 7 млн руб.; краевой – 74, 3 млн руб.; городской – 16, 5 млн руб.).

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