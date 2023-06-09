9 июня
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Жизнь

Виктор Томенко рассказал, когда начнется реконструкция важной трассы на Казахстан

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о начале реконструкции федеральной трассы на Казахстан, о помощи в ремонте которой он недавно просил президента РФ Владимира Путина. Также в крае идут реконструкция и строительство и других масштабных транспортных проектов.

Виктор Томенко рассказал, когда начнется реконструкция важной трассы на Казахстан
Виктор Томенко рассказал, когда начнется реконструкция важной трассы на Казахстан
Фото Андрея Каспришина

Реконструкция трассы Барнаул – Павловск – граница с Казахстаном начнется уже в 2024 году, заявил Виктор Томенко. Стартовала подготовка проектной документации. Ожидается, что обновление трассы, где сейчас лишь треть дорожного покрытия соответствует нормативам, завершится в 2027 году.

За счет инфраструктурных бюджетных кредитов в Алтайском крае строятся развязка на пересечении Змеиногорского и Южного трактов, путепровод на Новом рынке в Барнауле, реконструкция туристической дороги Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь.

Общий объем привлеченных краем инфраструктурных бюджетных кредитов с 2022 по 2024 годы превышает 12 мрлд рублей. В этом году на дорожное хозяйство в Алтайском крае будет направлено около 22 млрд рублей.

В ходе конкурса «Лучший по профессии» среди рабочих дорожных специальностей Виктор Томенко напомнил, что от качества ремонта и строительства зависит безопасность дорог в будущем.

Губернатор отметил, что в крае делается все для того, чтобы обеспечить качество ремонта. За 5 лет было приобретено в краевые ДСУ и в муниципалитеты 654 единицы техники на более 4 млрд рублей, а также приобретено пять асфальтовых заводов.

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