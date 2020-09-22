Виктор Томенко заболел коронавирусом и ушел на дистанционку

Тест губернатора показал положительный результат. С 22 сентября глава региона перешел на дистанционку, он находится дома и проходит амбулаторное лечение, но постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти.

«Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10 — 14 дней», — отметили в пресс-центре.

Виктор Томенко обратился к жителям края с призывом придерживаться необходимых мер безопасности и профилактики коронавируса, беречь себя и своих близких.

Авиашоу пилотажной группы «Стрижи» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

В конце июня губернатор уже уходил на самоизоляцию, когда заболело сразу несколько сотрудников, с которыми он контактировал.

Также напомним, что на минувших выходных губернатор принял участие в праздновании 290-летия краевой столицы и побывал на всех центральных площадках, где были организованы торжества в честь юбилея города.