Виктор Томенко заберет у федералов плотину 19 века

Аварийное гидросооружение на озере Белое в поселке Имени 8 марта Курьинского района передадут из федеральной в краевую собственность. Такое решение принял губернатор Алтайского края Виктор Томенко, говорится на сайте регионального правительства. На территории района действует режим повышенной готовности, а в границах Колыванского сельсовета — режим ЧС.

Отдых на двух известных озерах: Колыванском в Змеиногорском районе и Белом в Курьинском.

Если плотина разрушится, то в зоне риска подтопления 8 населенных пунктов, где живет около 6 тыс. человек. Также под угрозой будет Колыванский камнерезный завод.

Игорь Степаненко,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Плотину, по имеющимся данным, начали строить в первой половине XVIII века. Она входила в комплекс гидросооружений, которые приводили в действие водяной агрегат сначала Колывано-Воскресенского медеплавильного завода, а затем Колыванской шлифовальной фабрики. Плотина и идущий от нее каналявляются объектами культурного наследия и находятся в федеральной собственности.

Пока краевые власти не имеют права тратить деньги бюджетные на укрепление плотины и вообще предпринимать какие-либо действия на охраняемом законом РФ объекте.

Добиться выделения федеральных денег на укрепление плотины пытались на протяжении многих лет. Проверки Ростехнадзора в этом году показали, что сооружение разрушается. Ситуация находится на контроле генеральной прокуратуры, МЧС России и полпреда президента РФ в СФО.

Федеральное агентство по управлению госимуществом уже в курсе решения губернатора о том, чтобы забрать объект из федеральной собственности. Готовятся необходимые для передачи объектов документы, отметили в правительстве.