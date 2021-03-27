Виктор Томенко завел странички во «Вконтакте» и «Одноклассниках» и позвал всех дружить

«Все посты здесь — под моей редакцией, но помогать их создавать мне будут коллеги из Правительства региона. Отвечать самому нет никакой возможности, просто времени на это нет. Это будут, как и прежде, делать ведомства или органы власти на местах. Я, конечно, тоже буду заходить сюда регулярно и внимательно читать все ваши сообщения. Добавляйтесь, будем дружить аккаунтами!», — пишет он на своих страницах.
Второй пост губернатор посвятил своему походу на премьеру спектакля «Жар и холод или Идея господина Дома» в театре драмы.
«Спектакль сложный и интересный, я бы даже сказал захватывающий. После окончания познакомился с режиссером-постановщиком Владимиром Золотарем, поздравил его и артистов — они большие молодцы. Отдельное спасибо художнику Наталье Зубович», — написал он.
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