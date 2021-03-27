Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Виктор Томенко завел странички во «Вконтакте» и «Одноклассниках» и позвал всех дружить

Губернатор объяснил, что решил зарегистрироваться во «Вконтакте» и «Одноклассниках», чтобы дать возможность высказаться тем, кто не зарегистрирован в Instagram и не может оставить там комментарий.

Страница Виктора Томенко во "Вконтакте".
Страница Виктора Томенко во "Вконтакте".
Скриншот.

«Все посты здесь — под моей редакцией, но помогать их создавать мне будут коллеги из Правительства региона. Отвечать самому нет никакой возможности, просто времени на это нет. Это будут, как и прежде, делать ведомства или органы власти на местах. Я, конечно, тоже буду заходить сюда регулярно и внимательно читать все ваши сообщения. Добавляйтесь, будем дружить аккаунтами!», — пишет он на своих страницах.

Второй пост губернатор посвятил своему походу на премьеру спектакля «Жар и холод или Идея господина Дома» в театре драмы.

«Спектакль сложный и интересный, я бы даже сказал захватывающий. После окончания познакомился с режиссером-постановщиком Владимиром Золотарем, поздравил его и артистов — они большие молодцы. Отдельное спасибо художнику Наталье Зубович», — написал он.

Instagram Виктор Томенко ведет с 2018 года.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость