Виктор Томенко провел переговоры о строительстве сибирского «Артека» в «Бирюзовой Катуни»

Этот вопрос губернатор Алтайского края обсудил в День защиты детей с потенциальным инвестором — компанией «Сфера Леса».

Как сообщает пресс-служба губернатора Алтайского края, предполагается, что детский оздоровительный лагерь будет расположен на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». Он сможет принимать одновременно около 1,5 тыс ребят одновременно, а за год в нем смогут отдохнуть около 40 тысяч ребятишек.

Кирилл Светличный,

генеральный директор компании «Сфера Леса»:

Наша задача — создать один из лучших детских лагерей в России. И мы постараемся это сделать. Площадка позволяет создать на территории лагеря горнолыжный комплекс, ведь мы живем в Сибири, и у нас должны развиваться зимние виды спорта. Поэтому сейчас мы рассматриваем возможность совместить лагерь с горнолыжной школой. Это наш первый проект.

«Сфера Леса» является действующим резидентом «Бирюзовой Катуни». Владельцем 99,9% долей компании «Сфера Леса» является «Стройгазмонтаж», еще 0,1% принадлежит Александру Тихонову. В свою очередь компания «Стройгазмонтаж», по данным портала «За честный бизнес», полностью принадлежит бизнесмену Аркадию Ротенбергу.

О деталях проекта и сроках его реализации пока не сообщается.