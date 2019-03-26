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Жизнь

У Алтайской железной дороги появился новый начальник

26 марта начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай представил губернатору Алтайского края Виктору Томенко нового руководителя алтайского территориального управления — Андрея Кульдишова.

Андрей Кульдишов.
Андрей Кульдишов.
altairegion22.ru

Андрей Кульдишов имеет большой опыт работы на железной дороге. Он отметил. что главным приоритетом его деятельности останется ориентированность на потребности клиентов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Евгения Вейде, который руководил территориальным управлением до него, перевели на должность руководителя Кузбасского отделения.

Кто такой Андрей Кульдишов

Андрей Кульдишов родился в 1973 году в поселке Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области. Трудовую деятельность начал на Кемеровской железной дороге в должности помощника машиниста электровоза локомотивного депо Мундыбаш.

В 2010 году его назначили на должность заместителя главного ревизора железной дороги по безопасности движения поездов, трудился начальником эксплуатационного локомотивного депо Белово, главным инженером Западно-Сибирской дирекции тяги.

С 2015 года работал заместителем главного инженера Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению.

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