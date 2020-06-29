Виктория Боня получила МРОТ от государства. Ранее она называла таких получателей «алкоголиками и нищебродами»

Как рассказала Боня, о получении субсидии она узнала от своего бухгалтера. Девушка подчеркнула, что не просила оформлять ее на эту сумму денег и что они «никак не смогут покрыть те убытки, которые они понесли во время простоя».
Звезда решила отправить деньги малоимущей семье, пишет «Лента». Также Боня выразила готовность перевести еще две выплаты в размере МРОТ в многодетные семьи.
Выбрать счастливчиков она планирует через комментарии под постом.
«Жаль, что надбавки не в размере 150 тысяч, а всего 12 тысяч, которые сегодня предлагает государство», — сказала Виктория.
Совсем недавно она раскритиковала подобные денежные выплаты. По ее мнению, государству должно помогать бизнесменам, а не раздавать деньги «алкоголикам и нищебродам».
Позже Боня уточнила, что говорила только о людях, которые «превратились в отбросы общества».