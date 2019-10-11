Сплошное кидалово: как ущемляют права алтайских вахтовиков и как они могут себя защитить

Вахтовикам «на северах и приисках» обещают баснословные деньги. Но зачастую шестизначные суммы остаются только на бумаге. Парни из Алтайского края уезжают с работы «в ноль», переносят болезни на ногах, в таких тяжелых условиях выживают только «на морально-волевых». О том, как съездить на вахту без риска для кошелька и здоровья — в материале altapress.ru.

«Мутные схемы»: два договора

27-летний Сергей Чернышов работал монтажником металлоконструкций на Новой Земле (архипелаг в Северном Ледовитом океане). С ним заключили трудовой договор, где была прописана его официальная зарплата — 25 тыс. рублей. Еще дополнительно в конверте выдавали 60 тыс. рублей в месяц. О том, что деньги могут не выдать или задержать, Сергей даже и подумать не мог.

Сергей Чернышов,

житель Барнаула:

Была такая мутная схема — компания оформляет ИП на человека, с которым вахтовики заключают договор. Нас устраивали официально, якобы мы работаем в Барнауле. В договоре прописана заплата 25 тыс. рублей, но по факту получали больше. Это называлось «северные надбавки». Все бы ничего, но если заболел — больничный оплачивается с той зарплаты, которая прописана в договоре. А простывали часто — с утра до вечера работали на улице, не всегда была возможность погреться. Никто таким больничным не пользовался, на ногах все переносили. Я вынес эту вахту только на морально-волевых. Заманивают так — первый месяц все нормально платят. А потом говорят: «Ну, задержка, подождите». Однажды пришлось «втащить» начальнику, чтобы получить свои деньги. Действенный метод, кстати — заплатили не всё сразу, но хотя бы часть. А штрафовали буквально за всё. Бывало и такое, что знакомые парни уезжали просто «в ноль».

Вахта. Работа на севере. СС0

Комментарий юриста

По словам адвоката Сергея Беззубенко, часто работодатель предлагает оформить договоренности неофициально, чтобы не платить лишние налоги. Все компенсации за вахтовый метод работы ими не облагаются.

Сергей Беззубенко,

адвокат , руководитель Сибирского центра медиации и права:

Штрафовать сотрудника работодатель не вправе. Такого наказания трудовое законодательство не содержит. Если нормы выработки выполнены, заработную плату должны выплатить в указанном в трудовом договоре размере. Отдельное замечание: «втащить» нельзя ни в коем случае — могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности. Добиваться своих прав надо законными методами. Это вполне возможно.

Рекомендации юриста для тех, кто только планирует начать работу вахтовым методом Необходимо заключить письменный трудовой договор , один подписанный вариант которого остается у работника. Причем , не договор подряда или оказания услуг , а именно трудовой. В трудовом договоре указывается место работы , профессия. Важно потребовать , чтобы был четко указан метод работы ( вахтовый), место первоначального сбора ( например , Барнаул) и фактическое место труда ( к примеру , Тюмень). Только тогда работодатель будет обязан оплатить как проезд к месту работы , так и дни , которые были потрачены на дорогу. В трудовом договоре режим работы должен быть прописан обязательно. Время начала и окончания смен , перерывы в работе на отдых , питание и обогрев.

«Своим ходом»: кинули на деньги

28-летний Антон Ильиных работал промышленным альпинистом в Тюмени. Он не только не заработал, но и ушел «в минус» — работодатель «кинул» его на деньги. При этом Антон отмечает, что техника безопасности на объектах соблюдалась только «для галочки».

Промышленный альпинизм CCO

Антон Ильиных,

житель Барнаула:

Работал неофициально, хотя для работодателя было важно все — медкомиссия, где раньше трудился, что умею. Первый месяц зарплату выдали точно в срок. А потом началось — подождите, мы все вам выплатим. Кончилось тем, что добирался до дома своим ходом. Техника безопасности на объектах нарушается очень серьезно. В случае, если упадешь — переломаешься так, что лучше уж сразу умереть. Были у нас случаи с летальных исходом — парень умер, перетрудился. Упал в столовой и никто ему не помог. Медик есть, но медицины как таковой нет, из лекарств один парацетамол. Мне не понравилось, что много парней едут туда, чтобы побухать. Такие и не работают вовсе, халтурят. Оплата почасовая, а они возьмут одну доску и таскают ее для показухи.

Комментарий юриста

Адвокат подчеркивает — официальный трудовой договор очень важен. С ним есть гарантии, что работодатель выплатит заработную плату, обеспечит безопасные условия труда, выдаст за свой счет спецодежду, соответствующую температурным условиям.

Сергей Беззубенко,

адвокат , руководитель Сибирского центра медиации и права:

При неофициальных отношениях недобросовестный «работодатель» всегда может сделать вид, что не знает сотрудника. И как он попал к нему на территорию — тоже. Для тех, кто уже работает или работал без договора, есть возможность в судебном порядке признать отношения трудовыми и добиться положенных гарантий и компенсаций.

«Бросили в тайге»: никакой медпомощи

29-летний Андрей Нечаев работает слесарем-монтажником, прокладывает трубы и газопровод в Сургуте. Объекты расположены далеко от населенных пунктов — медицинской помощи нет. И нет даже банального — воды.

Вахта CCO

Андрей Нечаев,

житель Заринска:

Нас вывозили работать в тайгу, жили в вагончике с электрическим отоплением. Туда, где нет сотовой связи. Условия дикие — даже питьевой воды не было. Топили снег, чтобы умыться или сделать чай. Графика, как такового нет — могли день отдыхать, а потом «жестко урабатываться». Врача тоже не было, а населенные пункты — далеко от объектов. В случае чего, отвезут в больницу на дежурной машине, успеют или нет — другой вопрос. Зарплату не задерживали сначала, но за последние 1,5 года стало все хуже. Работаю пока. А куда деваться?

Комментарий юриста

Адвокат, ссылаясь на ст. 212 ТК РФ говорит, что работодатель обязан обеспечить санитарно-бытовое обслуживание своим сотрудникам. А рабочим, в случае необходимости, оперативное оказание неотложной медицинской помощи.

Сергей Беззубенко,

адвокат , руководитель Сибирского центра медиации и права:

Трудовое законодательство хорошо защищает работников, важно делать все грамотно. Проект трудового договора перед подписанием лучше показать юристу, а не идти на поводу у работодателя: «да подписывай, это же формальность, он у нас стандартный, там читать нечего».