Виноград высадили в Нагорном парке Барнаула, где уже растет манчжурский орех

В Нагорном парке Барнаула высадили девичий виноград и шаровидные ивы, сообщает мэрия города.

В рамках работы по благоустройству и озеленению парка высадили 35 корней декоративного винограда и 50 саженцев ивы.

«Всего с начала благоустройства территории Нагорного парка здесь появилось 1720 зеленых насаждений», — подчеркнули в мэрии.

Это 928 деревьев: ель, береза, рябина, тополь, вяз, яблоня, сосна, лиственница, дуб, клен, липа, черемуха, ива, черноплодная рябина, орех манчжурский и ясень.

Также парк пополнили 792 кустарника: пузыреплодник, спирея, дерен, вяз и кизильник.

Ухаживают за парком работники МБУ «Благоустройство и озеленение» — в рамках муниципального задания. Они убирают мусор, летом поливают, высаживают и пропалывают цветы в клумбах, а зимой расчищают снег.

Весной 2020 года в Нагорном парке высадили канадскую иргу, черемуху Маака, сосны и разные кустарники.