Виноград высадили в Нагорном парке Барнаула, где уже растет манчжурский орех

В рамках работы по благоустройству и озеленению парка высадили 35 корней декоративного винограда и 50 саженцев ивы.
«Всего с начала благоустройства территории Нагорного парка здесь появилось 1720 зеленых насаждений», — подчеркнули в мэрии.
Это 928 деревьев: ель, береза, рябина, тополь, вяз, яблоня, сосна, лиственница, дуб, клен, липа, черемуха, ива, черноплодная рябина, орех манчжурский и ясень.
Также парк пополнили 792 кустарника: пузыреплодник, спирея, дерен, вяз и кизильник.
Ухаживают за парком работники МБУ «Благоустройство и озеленение» — в рамках муниципального задания. Они убирают мусор, летом поливают, высаживают и пропалывают цветы в клумбах, а зимой расчищают снег.
Весной 2020 года в Нагорном парке высадили канадскую иргу, черемуху Маака, сосны и разные кустарники.