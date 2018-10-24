Виновник смертельного ДТП в Барнауле мог быть под наркотиками

Барнаулец Александр Руденко, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, мог быть за рулем в наркотическом опьянении. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на источники в ГИБДД.

Во время задержания лихач вел себя неадекватно, поэтому у очевидцев и правоохранителей возникло ощущение, что он пьян. Однако запаха алкоголя никто не почувствовал.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель сразу же отказался. Полицейские предполагают, что перед тем, как сесть за руль, барнаулец мог употребить наркотик.

Официально эту информацию в ГУ МВД России по Алтайскому краю не подтверждают. В то же время барнаульцу предъявили обвинение по ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Таким образом, правоохранители считают, что мужчина в момент аварии находился в измененном сознании, но что именно он употребил — неизвестно.

Александр Руденко полностью признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием и оказать материальную помощь пострадавшим. Мужчину заключили под стражу на 2 месяца до 15 декабря. Статья, по которой он обвиняется, предусматривает до 9 лет лишения свободы.

Что известно о ДТП

Авария произошла в 23:05 на перекрестке с улицей Анатолия. Столкнулись BMW и Renault Scenic. В первом ехал водитель и пассажир, во втором — водитель и четыре пассажира, в том числе два ребенка. Все погибшие в момент аварии были в Renault.

Водитель BMW X6 ехал по проспекту Ленина в сторону речного вокзала. В это время по улице Анатолия двигался второй автомобиль в сторону Комсомольского проспекта. BMW на высокой скорости проехала регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезалась в Renault Scenic.

На месте погибла 5-летняя девочка. Женщина и ее 3-летняя дочь скончались от полученных травм в больнице скорой помощи. До сих пор в тяжелом состоянии находятся двое мужчин, водитель и пассажир Renault. Пассажирка BMW, супруга Руденко, почти не пострадала.