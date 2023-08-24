Выплаты пенсии: проверяйте этапы вашего трудового пути заранее

Эксперты в области пенсионного обеспечения в РФ отмечают, что наиболее распространенные проблемы, связанные, с пенсиями, можно разделить на три группы.

Недостаточная прозрачность: Одной из основных проблем является недостаточная прозрачность в системе начисления и выплаты пенсий. Многие граждане испытывают трудности в понимании того, как рассчитывается и начисляется пенсия.

Неправильное учет стажа: Нередко возникают проблемы с учетом стажа работы. Ошибки в расчетах могут привести к недополучению заслуженной суммы пенсии. Это особенно актуально для тех, кто имеет периоды неформальной или незарегистрированной работы или, как в случае, о котором пойдет речь далее, - со службой в армии.

Задержки и ошибки в выплате: Граждане часто сталкиваются с задержками в выплате пенсий или даже с ошибками в начислениях. Это создает финансовые неудобства и довольно часто требует дополнительных усилий для урегулирования.

Для проверки правильности начисления пенсии рекомендуется использовать специальные сервисы, например – личный кабинет портала Социальный фонд России https://es.pfrf.ru.

Другой способ – обратиться за помощью в решении проблем в общественные организации или к депутатам тех территорий, где проживает гражданин.

Один из примеров – обращение жителя села Полковниково Косихинского района Алтайского края к депутату Госдумы Александру Терентьеву.

Суть обращения – приостановка выплаты пенсии данному гражданину за недостаточностью трудового стажа, которая была выявлена сотрудниками СФР.

Внимательно изучив трудовой путь заявителя, Александр Терентьев усомнился в правильности действий по остановке пенсионных выплат и направил депутатский запрос председателю Социального фонда России Сергею Чиркову с просьбой рассмотреть спорную ситуацию косихинского пенсионера, объяснить, что к чему и принять меры для возобновления пенсионных выплат, если они отменены безосновательно.

В результате проведенной проверки было установлено, что заявителю в марте 2021 года была установлена досрочная страховая пенсия по старости за 11 лет и 11 месяцев работы в районах Крайнего Севера. Однако в марте 2023 года специалистами территориального органа СФР установили, что периоды службы по призыву с ноября 1981-го по ноябрь 1983-го и службы в органах внутренних дел (с 1989 по 1993) в стаж работы в районах Крайнего Севера были включены неправомерно, а значит, и права на досрочную пенсию нет, поэтому выплаты остановили.

Но старшие коллеги напомнили краевым специалистам СФР, что годы службы в армии включаются в стаж и поручили еще раз пересмотреть дело заявителя. При перерасчете выплата пенсии возобновлена с 1 апреля 2023 года. Допущенную ошибку специалисты Фонда уже исправили – пенсионеру выплачено 72 тыс. рублей (с учетом пенсии за август 2023 года – 15 300 руб.).

Таким образом, можно прийти к выводу, что тем гражданам, которые находятся на пороге пенсии, желательно проверить информацию в СФР или в личном кабинете Социальный фонд России https://es.pfrf.ru