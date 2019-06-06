Выплаты по уходу за детьми-инвалидами в Алтайском крае поднимут почти вдвое

Сколько составит выплата в Алтайском крае?
Выплата по уходу за ребенком-инвалидом в Алтайском крае в новом размере составит 11 500 рублей (с учетом районного коэффициента 15%) и 12 000 рублей (с учетом районного коэффициента 20%).
Пересчет произойдет автоматически, заявлений писать не нужно.
Кому можно получать выплату?
Ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) на каждого ребенка-инвалида на весь период ухода. Он засчитывается также и в страховой стаж. За каждый год ухода начисляется 1,8 пенсионных балла.
Могут ли не родители или опекуны получать выплату?
Назначение ежемесячной выплаты возможно и другим лицам, ухаживающим за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы. В этом случае размер выплаты — 1 380 рублей (с учетом регионального коэффициента 15%) и 1 440 рублей (с учетом регионального коэффициента 20%).
Также в ПФР напоминают, что при устройстве на работу или постановке на учет в центр занятости населения, необходимо в течение пяти дней обратиться в Пенсионный фонд и написать заявление о прекращении осуществления ухода.
Выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем трудоустройства.