Выплаты по уходу за детьми-инвалидами в Алтайском крае поднимут почти вдвое

С 1 июля сумма ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом детства I группы увеличится с 5 500 до 10 тысяч рублей, сообщили в алтайском отделении Пенсионного фонда РФ. Повышение проводят в соответствии с указом президента. Получателей такой выплаты в Алтайском крае более 8 тысяч человек.

Сколько составит выплата в Алтайском крае?

Выплата по уходу за ребенком-инвалидом в Алтайском крае в новом размере составит 11 500 рублей (с учетом районного коэффициента 15%) и 12 000 рублей (с учетом районного коэффициента 20%).

Пересчет произойдет автоматически, заявлений писать не нужно.

Кому можно получать выплату?

Ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) на каждого ребенка-инвалида на весь период ухода. Он засчитывается также и в страховой стаж. За каждый год ухода начисляется 1,8 пенсионных балла.

Могут ли не родители или опекуны получать выплату?

Назначение ежемесячной выплаты возможно и другим лицам, ухаживающим за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы. В этом случае размер выплаты — 1 380 рублей (с учетом регионального коэффициента 15%) и 1 440 рублей (с учетом регионального коэффициента 20%).

Также в ПФР напоминают, что при устройстве на работу или постановке на учет в центр занятости населения, необходимо в течение пяти дней обратиться в Пенсионный фонд и написать заявление о прекращении осуществления ухода.

Выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем трудоустройства.