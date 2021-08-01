Выплаты школьникам и ОСАГО без техосмотра. Что изменится в жизни россиян в августе

Новая порция законов вступают в силу в августе. Касаются они многого: от звуковой рекламы на улице до выдачи земель в Арктике. Обо всем этом — в обзоре altapress.ru.

Выплаты школьникам

Со 2 августа начнется единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на детей с шести до 18 лет, а также на людей старше 18 лет, имеющих ограничения по здоровью и продолжающих учиться в школе.

При этом ребенку должно исполниться шесть лет до 1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше 3 июля. Обратите внимание, что деньги выплатят на шестилетних детей и в том случае, если в этом году они еще не пойдут в первый класс.

Заявления на выплаты до 1 ноября будет принимать Пенсионный фонд.

Школа. Открытые источники в интернете.

Налоговый вычет за занятия спортом

С 1 августа можно вернуть 13% расходов на спортивные занятия на максимальную сумму до 120 тыс. рублей в год вместе с другими соцвычетами. Максимальный размер вычета — 15,6 тыс. рублей — он применяется к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года.

Получить их можно не только на себя, но и на детей. Для этого налогоплательщику нужно предоставить документы, которые подтверждают фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг — копию договора и кассовый чек.

Уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, покупку недвижимости. Также есть вычеты для предпринимателей.

Спорт. Фитнес-зал. Тренировка. CC0

Изменения в законы об охоте и о животном мире

Теперь главы регионов будут определять виды разрешенной охоты, ее сроки и иные ограничения после согласования с Минприроды России. Закон вступает в силу с 1 августа.

Запрет устанавливается, если есть численность вида непрерывно снижается в течении не менее трех лет и сократилась в общем более чем на 50%.

Вводится и положение о государственном кадастре животного мира.

Охота. Pixabay.ru

Второй дальневосточный гектар

С 1 августа россияне, которые успешно освоили и оформили в собственности или длительную аренду землю по программе «Дальневосточный гектар», смогут взять еще один участок. И не только на Дальнем Востоке, но и в Арктической зоне.

Можно построить жилой дом и вести хозяйство под присмотром белых мишек.

Если вы еще не начали участвовать в программе, заявление можно подать до 2035 года.

Дальний Восток. Fotolia/ Julia Mashkova

Отмена подоходного налога для нерезидентов

Со 2 августа физлица, которые не являются налоговыми резидентами РФ, больше не будут платить подоходный налог на доходы от государственных ценных бумаг, субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг.

Также регионы теперь вправе установить пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.

ОСАГО можно оформить без техосмотра

С 22 августа автовладельцы больше не обязаны предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства.

Но это не значит, что техосмотр больше не нужен. С 1 марта 2022 года за отсутствие карты станут штрафовать на 2 тыс. рублей — изменения уже внесены в КоАП. Проверять, есть ли документ, будут с помощью специальных дорожных камер, выписывая штраф раз в сутки.

Какими будут новые тарифы ОСАГО. СС0

Ответственность для иностранных страховщиков

Ответственность за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора распространяется на иностранные страховые организации и их работников с 22 августа.

Выдача удостоверений лицам без гражданства

С 24 августа начнут лица без гражданства, находящиеся на территории РФ, начнут получать временные удостоверения личности на 10 лет. По истечении семи рабочих дней после получения документа обладатель должен встать на учет по месту пребывания.

Если он получит иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, то должен покинуть РФ в течение 15 дней, а документ аннулируется. Также временное удостоверение может быть аннулировано или не выдано из-за ложных сведений или ложных документов.

Подписание документов. Pixabay.com

Ограничение звуковой рекламы

Больше никакой громкой назойливой рекламы — с 25 августа в стране запрещают распространять звуковую рекламу, оборудование для которой монтируется на стенах и крышах зданий.

Расширение обязанностей нотариусов

Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юрлица и ИП, теперь обязан направить такое заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган.

Это нужно будет сделать в электронной форме в тот же день, когда была засвидетельствована подлинность подписи в рамках одного нотариального действия.

Оформление документов у нотариуса. СС0

В иных случаях представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено нотариусом по просьбе заявителя.

Упрощение выдачи виз иностранцам

Иностранные туристы смогут получить российскую визу на полгода. Всего лишь нужно забронировать жилье в России из единого перечня классифицированных гостиниц либо предъявить приглашение от туроператора из единого реестра.