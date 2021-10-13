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Выпускник центра «Наследники Ползунова» среди лучших студентов 2021 года

Выпускник центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, студент АлтГТУ Никита Воронин стал победителем регионального этапа Российской национальной премии «Студент года — 2021» в номинации «Интеллект года».

Никита Воронин, выпускник центра «Наследники Ползунова».
Никита Воронин, выпускник центра «Наследники Ползунова».
Источник: СГК

Российская национальная премия «Студент года» — конкурсный образовательный проект для студентов, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Конкурс проводится с 2014 года более чем в 70 субъектах Российской Федерации. Ежегодно в нем принимают участие свыше 15 000 студентов.

Никита завершил обучение в центре «Наследники Ползунова» в 2019 году. Сейчас он является студентом третьего курса Института биотехнологии, пищевой и химической инженерии Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, а также участником Стипендиальной программы Фонда Андрея Мельниченко. Никита неоднократно представлял университет на региональных и федеральных научных конференциях, занимается научной деятельностью и собирается стать активным участником студенческого научного общества, формирующегося в вузе.

«Интерес к химии возник у меня еще в школьные годы. Он и привел меня в центр „Наследники Ползунова“, — рассказывает Никита. — Желание получить нечто большее, стремление заниматься исследовательской и проектной деятельностью только усиливали мое увлечение предметом. А фундаментальная подготовка по естественным наукам и математике в Центре очень помогли мне при поступлении в Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ. Там я продолжаю заниматься любимым делом. За два года учебы в вузе я активно участвовал в исследовательских проектах кафедры и написал несколько научных работ, которые и были представлены на конкурсе».

Второй, всероссийский этап национальной премии «Студент года» будет проходить заочно и завершится 20 октября, а ее финал состоится 13−18 ноября в Томске.

Справка

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко — частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах. В 2017—2019 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 9 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 3000 школьников 5−11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла. Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.

Подробнее о деятельности Фонда: vk, youtube, instagram

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