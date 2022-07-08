Выпускники второго потока алтайской «Школы фермера» Россельхозбанка получили дипломы

Перед церемонией вручения дипломов с участниками проекта встретились директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко, ректор аграрного университета Николай Колпаков и министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин.

— С удовольствием отмечаем, что к проекту Россельхозбанка «Школа фермера» есть большой интерес. В свою очередь Министерство сельского хозяйства готово поддерживать вас на этом пути. Желаю вам, чтобы те знания, которые вы получили на этом проекте давали вам позитивный настрой на движение вперед, — обратился к участникам проекта министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин.

— Алтайский региональный филиал Россельхозбанка работает на территории двух субъектов Российской Федерации, что чувствуется и при реализации этого проекта. Так, открытие второго потока «Школы фермера» прошло в Минсельхозе Республики Алтай с напутственными словами Андрея Цыгулева, а на вручении дипломов приветствовал выпускников министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин. Слушатели школы, защитившие бизнес-проекты получают дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке. Мы готовы поддерживать стартапы, и другие начинания наших участников с помощью уникальных программ РСХБ по финансированию таких проектов с нуля, — рассказал директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

— Каждый набор «Школы фермера» уникален, потому что приходят новые люди со своим знанием производства. Учатся с интересом и с огромной мотивацией получения новых знаний. И мы для них разрабатываем более сложную программу обучения. Самое главное, что в итоге удовлетворяет нас как образовательное учреждение, это то, что люди учатся с удовольствием и потом искренне благодарят за новые знания, новые компетенции, которые помогают им в дальнейшей работе, — прокомментировал ректор Алтайского государственного аграрного университета Николай Колпаков.

Обучение второго потока алтайской «Школы фермера» в течение двух месяцев проходило в смешанном формате: часть занятий проходила на онлайн на платформе Россельхозбанка Свое Фермерство, другая в очном режиме. Студенты слушали лекции преподавателей аграрного университета и экспертов из разных областей — банка, союза крестьянско-фермерских формирований, министерства сельского хозяйства, оттачивали навыки ведения рентабельного фермерского хозяйства на практике в лучших хозяйствах Алтайского края, таких как ООО «Вирт» и ООО «Простор». На всех этапах эксперты и практики подробно отвечали на вопросы по мясному животноводству, финансовые и экономические темы, по ведению отчетности, программам господдержки, составлению бизнес-планов и др.

— Хочу выразить большую благодарность от всех участников «Школы фермера» за те знания и опыт, которыми с нами делились преподаватели, а также руководители и сотрудники тех агропредприятий, которые нас принимали. Все были максимально открытыми, давали контакты, приглашали приезжать еще, говорили, что всегда нам будут рады и с удовольствием поделятся опытом. Для меня, как предпринимателя из более жесткой конкурентной среды, такой подход в бизнесе был очень удивителен и стал своеобразным позитивным шоком и приятной перспективой, которую я теперь вижу для себя в будущем. Такой подход к бизнесу, что мы все не конкуренты, а партнеры, все друзья и товарищи, которые делают одно дело — это и есть сельское хозяйство. Большое спасибо Россельхозбанку за этот проект, — поделился своими эмоциями о проекте староста группы Андрей Плехов.

Образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера» в 2022 году охватывает 22 региона страны. Обучение в регионе организовано на базе Алтайского государственного аграрного университета, при поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Алтай и Алтайского края.

АО «Россельхозбанк»