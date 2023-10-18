Выращиваем кадры. Как специалисты БСМП №2 вовлекают школьников в медицину

Знакомиться с профессией лучше всего на практике, уверена директор гимназии №123 Юлия Колмогорова. В новом учебном году школа заключила соглашение о сотрудничестве с БСМП №2, и теперь специалисты рассказывают ученикам о тонкостях своей работы и помогают подготовиться к экзаменам. Корреспондент altapress.ru побывал на таком уроке и рассказывает вам, как готовят будущих врачей со школьной скамьи.

Стану медиком тогда

- Так, скажите мне, какая кровь циркулирует в легких?

- Венозная, - неуверенно тянут старшеклассники.

- Молодцы, - одобрительно кивает лектор. - А сейчас я вам раздам образцы тканей здоровых органов.

Ученики одиннадцатого класса осторожно принимают стеклянные пластины с образцами и с любопытством разглядывают их в микроскопах. Заглядывать приходится по очереди — на каждую группу (всего их три) по пять человек раздали только по одному прибору. Но от этого только интереснее.

О различных заболеваниях человека школьникам рассказывает Николай Корсиков, руководитель проекта по профориентации в БСМП №2. Все учащиеся профильных химико-биологических классов в будущем собираются стать медиками, и им важно узнать о специальности как можно больше.

«Для старшеклассников одна из главных проблем — выбор будущей профессии. Современный школьник пытается выбрать для себя «хорошую» специальность, которая будет не только доступна, но и востребована на рынке труда. А также станет приносить радость, удовольствие и будет полезной для общества», - отмечает Николай Корсиков.

Экскурсия учеников Гимназия №123 Экскурсия учеников Гимназия №123 Экскурсия учеников Гимназия №123 Экскурсия учеников Гимназия №123

Специалисты БСМП №2 уже давно знакомы с учениками гимназии №123. В этом году школьники приходили в больницу на экскурсию и остались очень довольны. Как настоящие медики, они, в специальных масках, халате и шапочках, провели свою первую операцию (пока что на плюшевом кролике) и опробовали на себе аппараты МРТ и ЭКГ.

Вскоре было принято решение о сотрудничестве. Первые уроки в рамках проекта по профориентации начались в сентябре нового учебного года.

«Проблема в том, что у детей, которые хотят поступать в медицинский университет, недостаточно знаний по биологии. А у моих ребят с этим проблем нет. Поможем готовиться к ЕГЭ и поступлению в вуз. В учебном плане есть и теория, и практика, и экскурсии в больницу, и волонтерство. Надеемся, что это наши будущие целевики. Будем выращивать себе кадры со школьной скамьи», - говорит главный врач Александр Берестенников.

Прикоснуться к науке

Занятия рассчитаны на учащихся с 7-го по 11-й классы. Уроки по теории проходят в стенах школы и посвящены различным вопросам физиологии и анатомии человека, заболеваниям и процессам. А с практикой школьников знакомят уже на базе больницы. Здесь дети могут увидеть ежедневную работу врача, опробовать в действии медицинские приборы и аппараты и проверить полученные знания на практике.

Мы попали на теоретический урок, посвященный теме «Клиника и морфология заболеваний человека. Просто о сложном". Темы занятий составляют совместно с педагогическим составом школы с учетом мнения школьников и программы обучения.

Полностью без практики ученики не остались. Николай Корсиков принес микроскопы, образцы тканей и органы, пораженные болезнью, расфасованных по банкам. Старшеклассники без лишней брезгливости внимательно всматриваются в банки, пытаясь разглядеть патологию, и довольно кивают друг другу — вот так вот, значит, выглядит инфаркт.

- Здесь на слайде изображен миокард — мышца сердца, названная от латинского myocardium. Вы же латинский изучаете? - уточняет Николай Корсиков.

Ученики согласно кивают.

Да, старшеклассники 123-й гимназии уже учат латинский язык, в этом им помогают приглашенные преподаватели АлтГМУ. Также школа сотрудничает с Краевой клинической больницей и проводит спецкурсы по углубленному изучению химии, биологии и медицины. Такая практика дает свои плоды.

«Около 90% учеников химико-биологических классов поступает в медицинские вузы. В прошлом году с медициной себя связали 17 человек, а в этом — уже 20. Нашим ребятам гораздо проще определиться с будущей профессией, когда они начинают погружаться в нее еще со школы. Так они видят не просто привлекательную картинку, а знакомятся с настоящей работой врача. Уже тогда школьники решают для себя, готовы ли они сами работать в медицине, а не приходят к этому только после поступления в вуз», - отмечает Юлия Колмогорова.

Также по словам директора школы, многие ученики — из династии врачей. И они намерены продолжить семейное дело.

Урок от специалиста БСМП №2 в гимназии №123 Юлия Дильман

Практика и еще раз практика

Впереди учеников ждет еще больше практики и занятий. Это теоретические уроки в школе, домашние задания, а также экскурсии. В ближайшие дни планируются посетить отделение лучевой диагностики, отделения функциональной диагностики и терапевтическое отделение.

Особенно новые знания нужны будущим выпускникам, ведь специалисты БСМП №2 также обсуждают темы заданий по ЕГЭ.

- Вы не думайте, что сейчас только октябрь. Впереди ноябрьские праздники, потом новогодние выходные, а за ними недолго и до экзаменов осталось. Так что успевайте готовиться! - предупреждает Николай Корсиков.

Урок от специалиста БСМП №2 в гимназии №123 Юлия Дильман

Дополнительно школьники работают над собственными проектами совместно со специалистами больницы. В рамках проектной деятельности школьники изучают различного рода заболевания, их течение и влияние на качество жизни человека. По словам руководителя проекта, есть ребята которым интересно проведение экспериментов на лабораторных животных. В будущем эти работы представят на научных конкурсах и конференциях.