«Алтайэнерго»: количество новых потребителей выросло на три с половиной тысячи абонентов

Около 100 тысяч киловатт — общая мощность объектов, присоединенных к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» в 2018 году. Количество новых потребителей за этот период выросло на три с половиной тысячи абонентов.

Больше всего заявок на технологическое присоединение к электросетям выполнено в зоне обслуживания Пригородного и Первомайского районов электрических сетей. Качественный состав новых потребителей разнообразен. Это предприятия малого и среднего бизнеса, объекты образования и здравоохранения, муниципалитеты, фермерские хозяйства, крупные производственные компании. Среди них — 3 276 абонентов с мощностью до 15 киловатт (кВт). В основном это владельцы индивидуальных жилых домов и личных подсобных участков — бытовые абоненты. И 105 объектов малого и среднего бизнеса с заявленной мощностью от 15 до 150 кВт. Традиционно в компании выделяют самого крупного потребителя. В 2018 году им стала строительная организация в Первомайском районе. Мощность этого объекта составила почти девять тысяч киловатт.

Напомним, что подать заявку на технологическое присоединение к сетям можно в центре обслуживания клиентов (ЦОК) компании. В конце прошлого года в «Алтайэнерго» открылся первый в регионе цифровой центр обслуживания потребителей. Таким образом энергетики реализуют систему проактивного взаимодействия с клиентами на площадках клиентских офисов по принципу: «обслуживания без бумаг» и интерактивного обслуживания без личного приема. Уникальное оборудование, возможность подачи заявки на технологическое присоединение к электросетям нажатием нескольких клавиш, онлайн консультации, минимизация необходимости заполнения документов, взаимодействие через мобильное приложение, полная информационная база мощности — это далеко не все возможности нового центра обслуживания потребителей.

По всем интересующим вопросам, качающимся электроснабжения можно обращаться по телефону 8 800 1000 380, или воспользоваться доступными сервисами на сайте МРСК Сибири: www.mrsk-sib.ru.

В ситуациях, связанных с отключением электроэнергии, потребителям рекомендуется оставить заявку на восстановление электроснабжения на сайте Светлаястрана.рф и в группах компании в социальных сетях.