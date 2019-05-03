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Жизнь

Виртуальный роман с «американцем» стоил бийчанке почти 800 тысяч рублей

Жительница Бийска перевела приятелю по переписке почти 800 тысяч рублей. Когда поняла, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Женщина и телефон.
Женщина и телефон.
СС0

В марте 2019 года 62-летняя бийчанка получила личное сообщение в соцсетях от неизвестного мужчины с предложением познакомиться. В ходе переписки инициатор общения сообщил, что он гражданин США и сейчас служит в Афганистане в должности военного врача.

Спустя несколько дней активной переписки мужчина высказал намерения приехать в Россию для дальнейшей совместной жизни. Однако для того, чтобы сменить место жительства, ему необходимы деньги для страхования жизни, на приобретение билета, транспортировку багажа и прочие расходы. Женщина оплатила расходы знакомого.

В общей сложности она перевела на расчетный счет злоумышленника 790 тысяч рублей. Когда мошенник вновь обратился к пенсионерке за финансовой помощью, она поняла, что ее обманывают, и обратилась с заявлением в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника.

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