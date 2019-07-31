«Убьет ребенка!»: барнаульцы 10 лет не могут добиться сноса опасных деревьев во дворе

В то время, как многие барнаульцы возмущены вырубкой деревьев по всему городу, жители дома на улице Георгия Исакова страдают от непроходимых «джунглей» во дворе. В altapress.ru обратился собственник одной из квартир, по словам которого старые деревья угрожают жизни и здоровью людей.

«Мне страшно!»

Жители дома по улице Георгия Исакова, 203, рассказали, что деревья во дворе растут с момента постройки, то есть примерно с 1970-х годов. С тех пор их никто не вырубал, не обновлял.

«Спасите нас от деревьев, которые выше пятиэтажного дома!», — написал Игорь Ландорин. По его словам, пять лет назад дерево упало на грузовик, когда местное ЖЭУ пыталось свалить его тросом. На этом все и закончилось.

Люди опасаются бури, которая может застать их или их детей под деревьями, а рядом — две детские площадки.

«Убьет когда-нибудь ребенка одно из этих деревьев. Смерть детей в песочницах кому-то нужна? А у меня проживает маленький ребенок 2,5 года. Ходим гулять каждый день. Мне страшно. Хочется, наконец, чтобы эти проблемы решились», — пишет Игорь Ландорин.

Что сказали в управляющей компании?

Управляющая компания этого дома — ДЕЗ-2 Ленинского района. В ней altapress.ru сообщили, что ежегодно составляют план по текущему содержанию и ремонту. В этом году в него вошла и санитарная обрезка деревьев.

Деревья на ул. Георгия Исакова Предоставил Игорь Ландорин

Ориентировочная стоимость спила веток у 25 деревьев — 175 тысяч рублей, то есть в среднем по 7 тысяч рублей за дерево. Но работы так и не провели — нет денег. Долг дома на 1 января 2019 года составлял более 16 тысяч рублей.

В управляющей компании утверждают, что жителям предлагали провести обрезку деревьев за счет дополнительных расходов.

Галина Друзь,

начальник ТО ДЕЗ-2 Ленинского района:

От дома должно быть решение — голосование и протокол. Жильцы этого не сделали. Если бы они приняли решение, мы бы составили смету и прикинули, за сколько месяцев они эту сумму выплатят. Мы предложили жильцам такой вариант, указали ориентировочную сумму. Они не согласились.

Однако другой сотрудник ДЕЗ-2 утверждает, что работы всё-таки проводились.

Александр Самолкин,

заместитель гендиректора ДЕЗ-2 Ленинского района:

Мы спилили тополя, которые представляли относительную опасность. А клены мы будем вырезать только тогда, когда опадет листва.

Деревья на ул. Георгия Исакова Предоставил Игорь Ландорин

Что говорит закон?

Вырубку деревьев регулирует ст. 36 «Жилищного кодекса РФ». Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства принадлежит собственникам помещений. Решение о реконструкции объектов на этой земле можно принять только на общем собрании дома.

За санитарную обрезку деревьев должны проголосовать более половины жильцов. Протокол общего собрания предоставляется в УК для исполнения. Жильцы могут также самостоятельно заключить договор с подрядчиком.

Можно ли вырубить самостоятельно?

Штраф за незаконную рубку и повреждение лесных насаждений для граждан составляет от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Софья Житина