«Убьет ребенка!»: барнаульцы 10 лет не могут добиться сноса опасных деревьев во дворе

«Мне страшно!»
Жители дома по улице Георгия Исакова, 203, рассказали, что деревья во дворе растут с момента постройки, то есть примерно с 1970-х годов. С тех пор их никто не вырубал, не обновлял.
«Спасите нас от деревьев, которые выше пятиэтажного дома!», — написал Игорь Ландорин. По его словам, пять лет назад дерево упало на грузовик, когда местное ЖЭУ пыталось свалить его тросом. На этом все и закончилось.
Люди опасаются бури, которая может застать их или их детей под деревьями, а рядом — две детские площадки.
«Убьет когда-нибудь ребенка одно из этих деревьев. Смерть детей в песочницах кому-то нужна? А у меня проживает маленький ребенок 2,5 года. Ходим гулять каждый день. Мне страшно. Хочется, наконец, чтобы эти проблемы решились», — пишет Игорь Ландорин.
Что сказали в управляющей компании?
Управляющая компания этого дома — ДЕЗ-2 Ленинского района. В ней altapress.ru сообщили, что ежегодно составляют план по текущему содержанию и ремонту. В этом году в него вошла и санитарная обрезка деревьев.
Ориентировочная стоимость спила веток у 25 деревьев — 175 тысяч рублей, то есть в среднем по 7 тысяч рублей за дерево. Но работы так и не провели — нет денег. Долг дома на 1 января 2019 года составлял более 16 тысяч рублей.
В управляющей компании утверждают, что жителям предлагали провести обрезку деревьев за счет дополнительных расходов.
Галина Друзь,
начальник ТО ДЕЗ-2 Ленинского района:
От дома должно быть решение — голосование и протокол. Жильцы этого не сделали. Если бы они приняли решение, мы бы составили смету и прикинули, за сколько месяцев они эту сумму выплатят. Мы предложили жильцам такой вариант, указали ориентировочную сумму. Они не согласились.
Однако другой сотрудник ДЕЗ-2 утверждает, что работы всё-таки проводились.
Александр Самолкин,
заместитель гендиректора ДЕЗ-2 Ленинского района:
Мы спилили тополя, которые представляли относительную опасность. А клены мы будем вырезать только тогда, когда опадет листва.
Что говорит закон?
Вырубку деревьев регулирует ст. 36 «Жилищного кодекса РФ». Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства принадлежит собственникам помещений. Решение о реконструкции объектов на этой земле можно принять только на общем собрании дома.
За санитарную обрезку деревьев должны проголосовать более половины жильцов. Протокол общего собрания предоставляется в УК для исполнения. Жильцы могут также самостоятельно заключить договор с подрядчиком.
Можно ли вырубить самостоятельно?
Штраф за незаконную рубку и повреждение лесных насаждений для граждан составляет от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.
Софья Житина