Вырубки за «Ашаном» в Барнауле оказались законными

Недалеко от садоводства «Мичуринцев» в районе «Ашана» в Барнауле заметили вырубку деревьев. Горожане забили тревогу в соцсетях, но, как оказалось, зря.

Вырубка леса в Барнауле.

Барнаульцы заподозрили, что незаконно вырубаются здоровые деревья. На сообщение отреагировали в краевом минприроды.

Госинспекторы выезжали на место и не обнаружили нарушений лесного законодательства.

Древесину на данном участке заготавливает компания «Алтайкровля» на основании договора аренды лесного участка, проекта освоения лесов, прошедшего госэкспертизу, и лесной декларации.

«Госинспекторы проверили соответствие проводимых работ заявленным в документации: выдел, квартал, допустимый объем изъятия древесины, соблюдение правил заготовки», — добавили в ведомстве.

Порубочные остатки с места должны убрать.