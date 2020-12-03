Вырубки за «Ашаном» в Барнауле оказались законными

Барнаульцы заподозрили, что незаконно вырубаются здоровые деревья. На сообщение отреагировали в краевом минприроды.
Госинспекторы выезжали на место и не обнаружили нарушений лесного законодательства.
Древесину на данном участке заготавливает компания «Алтайкровля» на основании договора аренды лесного участка, проекта освоения лесов, прошедшего госэкспертизу, и лесной декларации.
«Госинспекторы проверили соответствие проводимых работ заявленным в документации: выдел, квартал, допустимый объем изъятия древесины, соблюдение правил заготовки», — добавили в ведомстве.
Порубочные остатки с места должны убрать.