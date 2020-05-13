Вырубку деревьев под Барнаулом признали законной, но запретили

В районе поселка Лесной под Барнаулом местные жители заметили, как вырубается лес. Об этом они написали в соцсетях, приложив видео. В минприроды проверили, что происходит на лесосеках.

На видео девушка показывает кучи поваленных деревьев и заявляет, что таким «варварским» способом уничтожается природа.

После тревожных сообщений на место выехали специалисты.

Оказалось, что заготовка древесины на этом участке идет с необходимыми разрешениям. Древесину там заготавливает компания «Алтайкровля» на основании договора аренды лесного участка, проекта освоения лесов, прошедшего госэкспертизу, и лесной декларация.

«Разработка лесосек проведена качественно. Порубочные остатки собраны в кучи. Заготовка спелой древесины осуществлялась в километровой зоне от поселка, где разрешены рубка 25% выборки. За счет образовавшихся „окон“ молодые деревья получили больше света. Теперь сосняк продолжит развиваться в условиях, не угнетающий их нормальный рост», — отмечают в министерстве.

Однако минприроды края обратилось в суд из-за расхождения в позиции ведения лесопользования арендатором. На основании заявления краевого ведомства Арбитражный суд Алтайского края принял обеспечительные меры.

С 29 апреля заготовка прекращена.

Специалисты Барнаульского лесничества усилили контроль недопущения вырубок на этой территории.