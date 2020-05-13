Вырубку деревьев под Барнаулом признали законной, но запретили

На видео девушка показывает кучи поваленных деревьев и заявляет, что таким «варварским» способом уничтожается природа.
После тревожных сообщений на место выехали специалисты.
Оказалось, что заготовка древесины на этом участке идет с необходимыми разрешениям. Древесину там заготавливает компания «Алтайкровля» на основании договора аренды лесного участка, проекта освоения лесов, прошедшего госэкспертизу, и лесной декларация.
«Разработка лесосек проведена качественно. Порубочные остатки собраны в кучи. Заготовка спелой древесины осуществлялась в километровой зоне от поселка, где разрешены рубка 25% выборки. За счет образовавшихся „окон“ молодые деревья получили больше света. Теперь сосняк продолжит развиваться в условиях, не угнетающий их нормальный рост», — отмечают в министерстве.
Однако минприроды края обратилось в суд из-за расхождения в позиции ведения лесопользования арендатором. На основании заявления краевого ведомства Арбитражный суд Алтайского края принял обеспечительные меры.
С 29 апреля заготовка прекращена.
Специалисты Барнаульского лесничества усилили контроль недопущения вырубок на этой территории.