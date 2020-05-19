Вируса не боимся, помираем с песней: что ж мы за люди такие, объяснили в Алтайской краевой психиатрической больнице

Журналист аltapress.ru побеседовал со специалистами краевой психиатрической больницы. Медицинский психолог Ирина Пеккер и психиатр Сергей Козырев рассказали, почему барнаульцы не боятся новой инфекции и носятся по городу, будто бессмертные. Хотя…

Чихать друг на друга

Эксперты выделяют несколько причин, по которым барнаульцы игнорируют рекомендованные меры безопасности: едут на шашлыки толпой, в транспорте не надевают маску и чихают друг на друга, будто на планете не бушует страшный вирус.

Причина 1-я. Отрицание реальности как защита

На людей обрушилась лавина информации о неведомой китайской инфекции. Помимо официальной — о тысячах зараженных и умерших — интернет пестрит фейковыми новостями о том, что никакого коронавируса не существует, а все происходящее — просто заговор.

Гай Фокс. CCO

Психолог Ирина Пеккер объяснила, что в ответ на реальную или скрытую угрозу у людей возникает такой механизм психологической защиты, как отрицание реальной действительности.

Ирина Пеккер,

медицинский психолог:

Многим проще пережить негативные ситуации с помощью их отрицания. Сейчас людям трудно смириться с мыслью, что общение с их близкими представляет смертельную угрозу. Легче поверить, что коронавирус — чья-то выдумка.

По словам Пеккер, подсознательно каждый человек убежден в собственной уникальности. Многие думают: неприятность может случиться с кем угодно, только не со мной. С психологом согласен и Сергей Козырев.

Женщина. Стресс. Не слышу. Не вижу СС0

Сергей Козырев,

врач-психиатр:

Людям проще убедить себя в том, что инфекции нет. Тогда и делать ничего не надо. Если дождя нет — зонтик не нужен. А на улице уже ливень. Жить легче, думая, что вируса нет.

Причина 2-я. Стадный инстинкт

По словам специалистов, в кризисных ситуациях люди склонны ориентироваться на поведение окружающих. Стадный инстинкт (механизм, лежащий в основе самосохранения) может провоцировать к панике тех, кому это состояние несвойственно. «Если человеку постоянно повторять, что он поросенок, тот может и захрюкать. Все работает на внушаемость», — убежден Сергей Козырев. Бывает и так: человек игнорирует угрозу, если видит, что окружающие абсолютно спокойны.

Манипуляция. CCO

Ирина Пеккер,

медицинский психолог:

На эту тему существует много психологических экспериментов. Например, в одной комнате находится группа людей. Один человек — испытуемый, остальные — актеры. В комнату пускают дым. Человек начинает судорожно оборачиваться, видит, что люди вокруг никак не реагируют на явную опасность, успокаивается и продолжает заниматься своими делами.

Причина 3-я. Коронавирус — не беда

Для некоторых людей распространение коронавирусной инфекции — не самая большая беда. Одни закалены жизненными трудностями и думают: «Ерунда, с нами и не такое бывало». К примеру, напугать человека, который столкнулся с неурядицами конца 80-х — начала 90-х, достаточно сложно: он пережил время, когда царило безденежье и разгул преступности.

Ирина Пеккер,

медицинский психолог:

В первую неделю самоизоляции люди соблюдали рекомендации властей — все испугались. После того как адаптировались в «новом» мире, увидели, что ничего страшного в нем нет, — успокоились. Трупы на улицах не лежат, значит, все хорошо.

Деньги. CCO.

Для других эта коронавирусная история пройдет мимо потому, что их текущие проблемы гораздо важнее. Так, в условиях самоизоляции многие потерпели финансовый крах. Ради того, чтобы заработать деньги, люди были готовы рискнуть своим здоровьем.

Сергей Козырев,

врач-психиатр:

Часто люди паникуют из-за страха потерять работу. Мы реалисты и понимаем, что без денег сегодня никуда. Поэтому для многих страх инфекции уходит на второй план.

Жительница Барнаула Наталья рассказывает, что режим самоизоляции загнал ее в долговую яму.

Река. CCO

Наталья,

жительница Барнаула:

Я не против масочного режима, соблюдения всех требований безопасности. Но как теперь рассчитываться с долгами? С моей зарплатой мне придется выкарабкиваться из долгов не один месяц. Вся эта дичь с коронавирусом может растянуться надолго. Мы не можем сидеть пять лет на самоизоляции: если от инфекции не умрем, то от голода уж точно.

Причина 4-я. Дело в возрасте

Специалисты утверждают, что молодое поколение гораздо больше боится заразиться коронавирусом, чем люди постарше.

Ирина Пеккер,

медицинский психолог:

У пенсионеров наблюдается гораздо меньше признаков депрессии, чем у молодых. Люди в возрасте реагируют на ситуацию с пандемией более оптимистично — их не выбили из привычной обстановки. Однако, судя по тем пенсионерам, которые выходят на улицу без перчаток и масок, можно предположить, что у них есть проблемы с нарушением когнитивных функций.

Пенсионеры. СС0

Причина 5-я. Дефицит общения

По словам психолога, некоторые люди не соблюдают режим самоизоляции, потому что чувствуют дефицит общения.

Ирина Пеккер,

медицинский психолог:

Есть люди, которые легко перенесли вынужденную самоизоляцию. Их мало — всего 10−15% от общей массы. По своей натуре это домоседы, у которых и в «мирное» время не было потребности куда-то рваться.

Жительница Барнаула Юлия рассказывает, что не смогла просидеть на самоизоляции и пары дней. Причина — неудовлетворенные физиологические потребности.

Отчаяние. CCO

Юлия,

жительница Барнаула:

Я одичала уже через несколько дней после введения режима самоизоляции. У меня нет мужа, постоянного партнера. А как заниматься сексом на социальной дистанции? Давайте будем разумными. Понятно, что можно надеть маску и перчатки, не целоваться и не дышать друг на друга. Но это же полный бред.

Включите здравомыслие

По словам специалистов, в условиях распространения пандемии важно сохранять дисциплину и бережное отношение к себе и окружающим. Для тех, кому не хватает информации и требуется психологическая помощь, краевая психиатрическая больница проводит онлайн-консультации, работают специалисты, готовые помочь по телефону.

Ирина Пеккер,

медицинский психолог:

Человек, который находится в тревожном состоянии, малопродуктивен. Поэтому важно, чтобы все владели необходимой информацией. Наша цель — объяснить человеку, как действовать в стрессовой ситуации.

Страх. unsplash.com

Сергей Козырев говорит, что зачастую люди не знают, что делать со страшной статистикой заболеваемости, которую ежедневно преподносят власти.

Сергей Козырев,

врач-психиатр:

Власти не готовят людей к тому, как нужно себя вести в подобной ситуации. Информация должна преподноситься на элементарном уровне, у нас этого нет.

Психиатр советует в первую очередь поддерживать свой организм. По его мнению, правильный завтрак — залог хорошего настроения на весь день. С утра надо съедать один из пяти продуктов, содержащих серотонин, который также называют гормоном хорошего настроения, — банан, сыр, черный хлеб, горький шоколад или натуральное сливочное мороженое.

Фестиваль мороженого в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Телефоны службы психологической поддержки при краевой психиатрической больнице в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки: 8−962−791−3038

8−962−791−2887

8−962−791−3013 Skype 8−983−107−1905 (имя: МРО КГБУЗ «АККПБ им. Эрдмана Ю. К.») Время работы телефонов: с 8:00 до 15:40 в будние дни. Круглосуточный телефон доверия: 8 (3852) 66-86-88 .

Конструктивная тревога

В последние месяцы людей так или иначе сопровождает состояние тревоги, связанное со страхом «подцепить китайскую заразу». По словам специалистов, это эволюционно обусловленная реакция: организм мобилизуется, словно готовится к обороне.

Ирина Пеккер,

медицинский психолог:

Чувствовать тревогу в условиях распространения инфекции — абсолютно нормально. Важно, чтобы она не была тотальной. Тревога возникает и у людей со спокойным сознанием, но проходит более конструктивно. Состояние стабилизируется, когда появляется четкий план действий.

Улыбка. CCO.

Во время стрессовых ситуаций в организме вырабатываются гормоны — кортизол и адреналин, которые помогают человеку в адаптации. Есть и опасность: сильный страх может усугубить психические отклонения.

Оптимисты легче переживают кризисные ситуации, пессимисты же погружаются в негатив, склонны к тревожным состояниям.

Сергей Козырев,

врач-психиатр: