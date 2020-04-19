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Жизнь

Вирусолог спрогнозировал спад COVID-19 в России на июнь

Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков в интервью RT заявил, что в июне коронавирус в стране сойдет на нет. При условии, что жители России будут соблюдать предписанные ограничительные меры.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

Вирусолог напомнил, что инкубационный период вируса — две недели, поэтому карантин должен длиться не меньше четырех недель, и что «один инфицированный человек заражает десять новых».

«Искренне надеюсь, что при соблюдении текущих карантинных мер мы сможем победить инфекцию и уже в июне наблюдать, что количество новых инфицированных стремится к нулю. Это в наших руках. Важно, чтобы мы все сидели дома», — сказал он.

На улице риск заражения минимален — там концентрация вирусных частиц незначительная.

Быстрее всего инфекция, по мнению Волчкова, распространяется в плохо проветриваемых помещениях с массовым скоплением людей. В таких условиях не спасет никакая дистанция.

«И если ваша работа не связана со спасением жизни других людей, то сейчас самое время посидеть дома», — заявил врач.

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