Выше 20 градусов тепла впервые зафиксировали в Антрактиде

Ученые зарегистрировали на антарктическом острове Сеймур (Антарктида) рекордно высокую температуру в 20,75 градусов тепла.

Эксперты назвали это значение невероятным и аномальным. Такая температура на «ледяном материке» является рекордной за всю историю наблюдений.

<Предыдущее максимальное значение в 19,8 градусов было зафиксировано на антарктическом острове Сигню в январе 1982 года.>

Специалисты отметили, что температурный рекорд пока не подтвержден Всемирной метеорологической организацией, но эти данные соответствуют общей тенденции потепления на полуострове и близлежащих островах, пишет The Guardian.

Это уже третье сообщение об аномально высокой температуре в Антарктиде за последние полтора месяца, пишет mail.ru.

Ранее исследователи Института NASA представили данные, согласно которым средняя температура в мире в 2019 году оказалась на 0,04 градуса выше, чем в 2016-м.

С 2006 года из-за глобального потепления Антарктида и Гренландия уже потеряли 430 млрд тонн льда, из-за чего поднялся уровень мирового океана. Особое внимание ученых приковано к леднику Туэйтса в Западной Антарктиде, таяние которого может обернуться угрозой повышения уровня мирового океана на 65 см.