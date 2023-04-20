20 апреля
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Жизнь

Вышел первый трейлер фильма «Сто лет тому вперед», снятый по книге Кира Булычева

На YouTube вышел дебютный трейлер фильма «Сто лет тому вперед». Фильм сняли по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева.

Сто лет тому вперед
Сто лет тому вперед
Кадры из трейлера

Кинолента станет не только адаптацией книги, но и ремейком советского фильма «Гостья из будущего».

События фильма происходят не в советские годы, как в повести, а в наши дни. В центре сюжета два героя — современный подросток Коля Герасимов и девочка из будущего Алиса Селезнева.

«Коля любит видеоигры, пишет рэп и тусуется с друзьями. Он совсем не думает о будущем. Алиса знает все об инопланетной фауне, боевых искусствах и истории галактики. Ее не отпускает прошлое: в далекой битве между землянами и космическими пиратами погибла мама», — сообщает Кинопоиск.

Однажды Коля получает возможность перемещаться на сто лет вперед и обратно. Двум героям из разных миров суждено встретиться и спасти Вселенную.

В главных ролях Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Александр Петров и другие.

Фильм будет предназначен для детей. режиссер картины — Александр Андрющенко.

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