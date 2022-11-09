Высокая напряженка. Как загоралась и гасла первая городская электростанция

В конце XIX века в Барнауле стремительно развивалась промышленность — для нее и для людей уже требовалась электроэнергия. Как родилась, развивалась и умирала первая «муниципальная» водоэлектростанция, и зажжется ли теперь свет в ее разбитых окнах — в материале altapress.ru.

Первые огоньки

Барнаул «зажгли» купцы. Самую первую электростанцию в городе построил Павел Сухов в 1898 году. Сделал он это прямо на первом этаже своего двухэтажного кирпичного дома на Большой Тобольской улице (нынешней Льва Толстого). Она освещала сам этот дом, магазин и усадьбу.

Больше для города сделала электростанция Ивана Платонова 1900 года — она располагалась где-то на месте нынешнего ТЦ «Ультра». Питала не только усадьбу, но и магазины Смирнова, Сковородова, Флягина, Федулова и других купцов, Общественное и Алтайское собрания, жилые дома и даже электротеатр. Ее ликвидировали в 1923 году — оборудование, по мнению инженера Александра Ильина, было совсем плохим.

В общем, в начале XX века ставить на своих участках электростанции было модно. В 1906 году, попользовавшись энергией Платонова, свою построил купец 1-й гильдии Иван Смирнов. Его тезка Поляков также получил разрешение возвести станцию во дворе усадьбы на углу Московского проспекта и Гоголевской улицы.

Как писала историк Марина Целищева, к 1910−1912 годам все центральные магазины, банки, учреждения, многие дома состоятельных горожан, отдельные промышленные предприятия имели электрическое освещение. А вот улицы и площади «остались» в прошлом веке: к 1915 году Барнаул освещали только 32 дуговых фонаря.

Первая городская электростанция , начало XX века. Urban History.

В 1908 городская Дума обсуждала вопрос строительства центрального водопровода. Позже, проведя изыскания и все пересчитав, решили, что выгоднее еще соорудить и общегородскую электростанцию. 19 августа 1915 года депутаты одобрили проект инженера Александра Ильина. Он и стал заведующим стройкой. 1 сентября приступили к закладке фундамента.

В 1914—1915 годах Барнаулу разрешили заем на сумму 1,4 млн рублей на устройство водопровода, ломбарда, общественного банка, на постройку пассажа, электростанции и скотобойни, пишет историк Марина Целищева, ссылаясь на Сибирский торгово-промышленный ежегодник.

Огонь и вода

Строительство водоэлектростанции стало тем еще испытанием: разгар Первой мировой войны, нехватка свободных рабочих рук и материалов, разруха городского хозяйства, а потом и пожар 1917 года. Он уничтожил само здание, три буровых вышки, склад. Не пощадил и оборудование, в том числе и зарубежное.

Проект артезианского водо­снабжения первой очереди в начале XX века 200 тыс. ведер — средний расход воды в сутки (ведро — единица измерения в Российской империи, равная 12,2 литра). 18 верст — протяженность предполагаемой водопроводной сети в Барнауле. 721 тыс. рублей — первоначальная смета (спойлер: в итоге потратили 2,1 млн рублей).

Из-за падения рубля перезаказывать его было особенно дорого: довоенный курс доллара составлял 1,9 рублей, а в 1918-м году — 3 рубля. Но обойтись без оборудования было нельзя: в Америке и Англии, например, покупали турбогенераторы и распределительное устройство. В 1918 году станцию фактически начали возводить заново — об этом нам говорит дата на кирпичной трубе.

Первая городская электростанция , начало XX века. Urban History.

Первую очередь центрального водопровода сдали в сентябре 1919 года. Электростанция же запустилась в 1922—1923 годах, в это время она вырабатывала 289,5 тыс. кВт/ч. Из них на освещение домов и учреждений тратили 87,3% энергии, на нужды коммунальных учреждений — 1,2%, промышленности — 0,7%, освещение улиц — 0,8%. Для этого потребовалось 130 тыс. пудов каменного угля.

Для заводов и людей

7 ноября 1923 года, в день Октябрьской революции, водоэлектростанция торжественно открылась. Инженер и управляющий Александр Ильин стал героем труда. Позже он составит проект новониколаевской электростанции, а еще женится на дочери бывшего городского главы Барнаула Екатерине Лесневской.

3 360 лампочек питала станция у 1,4 тыс. абонентов в 1923 году.

К концу 1925 года удалось электрифицировать пимокатный и кожевенный заводы, а также «Серп и молот» (ныне — Алтайский завод агрегатов). Специально для этого смонтировали трансформаторную подстанцию.

В то время турбогенератор уже нуждался в капитальном ремонте. В 1926 году электроэнергией пользовалась четверть барнаульцев — на всех мощности не хватало. К концу десятилетия 73% энергии потребляла промышленность.

Первая городская электростанция , 2022. Анна Зайкова.

Через 10 лет в эксплуатацию ввели первую турбину ТЭЦ-1 с мощностью 4 тыс. кВт. Она питала текстильный комбинат.

Но даже после этого первая электростанция оставалась важной для Барнаула. Изменилось лишь распределение энергии. Теперь 49% шло на коммунальную промышленность, 22,7% — на освещение города и квартир, 8% — на водопроводную станцию, 2,7% — на железную дорогу, 1% — на речную пристань.

Замолкают турбины

В январе и феврале 1941 года на первой станции произошло 26 аварий, больше трети которых — по вине обслуживающего персонала. В марте утвердили план ремонта здания и оборудования, в том числе и турбин. Выполнять его пришлось уже во время войны.

С ее началом отпуск электроэнергии бытовым потребителям резко сократился, а оборудование стало работать безостановочно — нужно было питать эвакуированные заводы. Из-за такой большой нагрузки к концу войны участились аварии силовых агрегатов, трансформаторов и кабельных линий.

В июле 1944 года крайисполком стал думать о капитальном ремонте. В нем нуждались четыре паровых котла, три турбины и три электрогенератора, здания и сооружения, а также электросети. Некоторые работы удалось сделать, пока в январе-феврале у станции не было топлива.

Вид на первую электростанцию со стороны Ковша. barneapol.ru

Из-за того, что станция не могла подать необходимое количество энергии предприятиям, в 1945 году город получил 3,7 тыс. кВт/ от ТЭЦ меланжевого комбината. В состоянии капитального ремонта первая городская электростанция жила до конца 1950-х годов.

В ноябре 1961 года городские депутаты передали здание электростанции барнаульскому винодельческому заводу, в декабре оборудование демонтировали и вывезли. «Молдаввино» не выезжало отсюда до распада СССР.

В 1994 году, на момент признания электростанции памятником архитектуры, оно находилось на балансе базы «Алтайрыбтреста». Его использовали как котельную управления. В последнее время помещения и вовсе простаивают.

Понемногу оживает

Сейчас зданием первой электростанции на ул. Промышленной, 10 владеет строительная компания «Сибирия», которая по соседству строит жилой комплекс.

Электростанция имеет статус объекта культурного наследия регионального значения с 1994 года. В управлении по культуре говорят, что это — яркий образец промышленной архитектуры неоклассического стиля, который, по грустной традиции барнаульских памятников, понемногу разваливается.

Первая городская электростанция , 2022. Анна Зайкова.

С 2014 года в городе идут разговоры о том, что собственник намерен реставрировать здание. В этом году приступили к действиям.

Творческая мастерская «Классика» получила задание по сохранению объекта культурного наследия. Первым делом провели техническое обследование и выявили слабые места. По его результатам уже заканчивают разрабатывать проект противоаварийных работ.

Руководитель мастерской, архитектор Александр Деринг подчеркивает, что это именно сохранение памятника, а не реставрация или его приспособление. К этому можно будет приступить только тогда, когда здание станет безопасным.

Работы предстоит много.

Александр Деринг,

архитектор:

Предварительно могу сказать, что в плохом состоянии арочное железобетонное перекрытие. Во многих местах оно сильно прохудилось, где-то проросли клены. Частично нужно демонтировать кладку, которая способствует образованию трещин. Потребуется санация цокольной части, замена кровли, и элементов фасада.

Первая городская электростанция , 2022. Анна Зайкова.

О других слабых местах точно скажем, когда проект будет готов. После противоаварийных работ, возможно, собственник заключит с нами договор на большой проект реставрации.

Собственник, отвечая на вопрос altapress.ru о будущем памятника, пообещал его сохранить, а также благоустроить территорию вокруг. Она «подчеркнет эстетику и уникальность архитектуры».

Как здание будут использовать, все еще неизвестно. Говорят: «Назначение объекта пока обсуждается, нет конкретного решения, архитектура здания индивидуальна и может трактоваться по-разному: от промышленного использования до торгово-офисного. Решим по итогам проведенных изысканий»