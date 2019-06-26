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Жизнь

Высокогорье Алтая неожиданно завалило «июньским» снегом

25 июня на Семинском перевале Республики Алтай выпал снег. Очевидцы рассказывают, резкое похолодание началось днем, а к 16.00 на дороге уже начался буран.

Снег на Семинском перевале
Снег на Семинском перевале
Наш Онгудай https://www.instagram.com/n.ong04/

Как пишут «Новости Горного Алтая», Семинский перевал — высочайшая точка Чуйского тракта, его высота 1717 м над уровнем моря, здесь частенько бывает холодно даже в летнее время.

Отметим, что непогода испортила все выходные жителям двух Алтаев. 23 июня в Барнауле, а также в Новоалтайске и ряде районов края прошла гроза. В некоторых районах лишь прогремели гром и сверкали молнии, в других прошел град, по словам очевидцев, размером заметно больше горошин.

Крупный град выпал 25 июня в предгорье Алтая, в Солонешенском, Алтайском районах.

Что касается прогноза на ближайшие дни, то он радует: погода что в Республике Алтай, что в Алтайском крае будет соответствовать показателям календарного лета, воздух в дневные часы будет прогреваться до +30°С тепла.

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