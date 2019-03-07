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Жизнь

Высокопоставленный руководитель «Газпрома» обругал матами подчиненных за пропавшую трубу

Из-за нарушений со строительством газопровода в Ленинградской области член правления «Газпрома» Сергей Прозоров обрушился с критикой на подчиненных. Запись ненормативной речи топ-менеджера приводит ленинградское издание 47news, пишет Lenta.ru.

"Газпром" - один из мировых газовых лидеров.
"Газпром" - один из мировых газовых лидеров.
Страничка "Газпрома" в Facebook.

Прозоров выступил на закрытом совещании с участием около 30 топ-менеджеров, прошедшем 10 января 2019 года в Санкт-Петербурге. Издание утверждает, что руководство компании знало о нарушениях в ходе строительства объектов в Ленинградской области. В частности, правлению было известно об исчезновении газопровода в Приозерске, на строительство которого потратили 1,7 млрд рублей.

Член правления компании заявил, что испытал «неудобство, дискомфорт и расстройство», когда проводил инспекцию по объектам, строящимся в Ленинградской области. Он сравнил ситуацию на стройплощадках с разрухой 90-х годов, поскольку увидел «незаконченные заборы, ворота и дыру сзади, чтобы все тырить».

«Тот позор, который вы допустили при воровстве трубы. Я не могу понять ваших дальнейших действий. Почему до сих пор не убираем потенциальную проблему, что стырят ее остатки? Чего сидим, ждем? Ну, мать вашу так!» — ругал Прозоров подчиненных за пропавший газопровод.

6 марта областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества при строительстве трубопровода в Приозерске. Работы должны были завершиться до 2014 года, однако сейчас готова только одна из четырех очередей объекта. При этом стороны подписали документы о полной его готовности, а подрядчик получил вознаграждение в 1,7 млрд рублей.


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