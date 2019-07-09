Высокопоставленный священник РПЦ назвал женщин слабыми умом

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж» сказал, что умственные способности женщин, как правило, ниже, однако их отличает самоотверженность и ежедневный подвиг, пишет Интерфакс .

В барнаульском храме св. Димитрия Ростовского прошла божественая литургия, в которой принял участие патриарх московский и всея Руси Кирилл.

«Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — сказал священник.

Но, считает он, женщина гораздо более терпелива, в ней больше любви. «Не сравнить ту заботу, которую женщина оказывает детям, с тем, что мужчина выносит. За каждым женским деланием стоит подвиг (…) как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека — во-первых, от мужчин, естественно, но они увиливают», — считает отец Димитрий.

Для иллюстрации своих слов он привел ситуацию из приходской жизни.

«В церковь приходит женщина, приводит своего мужа, а он стоит как столица Камбоджи — Пномпень, глазами хлопает, ничего не может сказать. Она все объясняет более-менее толково, но этот вообще не может слова произнести», — сказал священник.

Заявление протоиерея вызвало резонанс. Феминистка Мария Арбатова, например, в комментарии «Комсомольской правде» назвала Смирнова малообразованным человеком. По ее словам, психологическая наука считает, что внутри пола разброс по интеллекту есть, а между полами его нет.

Мария Арбатова,

писательница:

Интеллект на 70% наследуется генетически. И не важно — мальчик это или девочка. И вообще заходы на научную поляну Смирнова выглядят карикатурно. И дискредитируют не только его, но и всю церковь.

Сам священник позже пояснил «Комсомольской правде», что не имел в виду под слабостью ума глупость.

Димитрий Смирнов,

глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи , защиты материнства и детства , протоиерей:

Девочки, например, чаще с золотой медалью заканчивают школу. Они старательные. Они лучше понимают, что им говорят. Исследования надо проводить. Это нельзя назвать глупостью. Есть и дети с гениальным проявлением ума. Но мы над ними смеемся, когда они эти качества проявляют. Женский ум для другого создан. Женщина лучше работает за конвейером. А мужчина — не в состоянии.

В РПЦ заявили, что мнение протоиерея — его личное, а церковь не ставила задачи определить, кто умнее, мужчина или женщина, а считает, что каждый человек уникален, и каждый пол обладает своими дарованиями.