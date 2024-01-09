Високосный 2024-й обещает стать рекордно жарким в истории наблюдений. И при чем тут мальчик

Наступивший високосный 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, сообщает Bloomberg.

Дело в том, что ранее спутники зафиксировали предвестники необычного явления, которые окажут негативное воздействие для жителей всей планеты. И весь экватор "усыпан" красными пятнами.

Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения на континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.

Феномен

Глобальный природный феномен называется Эль-Ниньо — "малыш", "мальчик" (в переводе с испанского). Именно это явление может стать одной из причин рекордной жары.

Океан

Нагрев воды в Тихом океане с задержкой оказывает влияние на повышение температуры поверхности Земли. В связи с этим, второй год под влиянием явления Эль-Ниньо скорее всего будет гораздо теплее первого, указывает "МК".

Эпидемии

Эль-Ниньо вызывает экстремальные погодные условия, связанные с циклами частоты возникновения эпидемических заболеваний. Эль-Ниньо связан с повышенным риском развития заболеваний, передающихся комарами — малярия, лихорадка денге и лихорадка.

Мнение

При этом 2023 год Всемирная метеорологическая организация назвала самым жарким за всю историю наблюдений. Но 2024 год может стать еще жарче.

Годы

Исследователи назвали предшествующие годы "мальчика". Это 2010 и 2016. Причем 2016-й стал самым мощным с 1950 года. Подобные явления наблюдались только в 1982-83 и 1997-98 годах.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал